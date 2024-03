Intensifican la búsqueda de tres prófugos que escaparon de la alcaldía de Berazategui

Dos de los tres presos estaban detenidos por “robo agravado en poblado y en banda”, mientras que el tercero también estaba preso por robo agravado por el uso de arma de fuego. Los tres fueron detenidos en septiembre de 2023. El primero de ellos fue identificado como Cristian Fernando López de 36 años. El segundo evadido es Agustín Marco Pérez de 23 años, había sido arrestado en Quilmes. Finalmente, el tercer buscado es José María Cortés Ramírez de 44 años, también fue arrestado por robo.

Both comments and pings are currently closed.