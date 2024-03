Tolosa Paz: “Con Milei todos los sectores de la sociedad fueron perjudicados”

La diputada analizó los detalles del discurso del presidente Javier Milei en la Asamblea Legislativa, al que calificó como “inédito” y “lleno de lugares comunes“. “Fue un inicio inédito por todo lo que fue la construcción de ese circo mediático, ocultando todo lo que pasaba en la calle con aquellos que fueron a manifestarle el enojo con estos primeros 82 días de gobierno”, sostuvo en el programa. Respecto de la trasmisión televisiva sostuvo que “las cámaras fueron diametral y minuciosamente cuidadas para que sólo se vean aplausos“, negando la presencia de “senadores y diputados opositores”. “Nunca vimos a alguien que para disimular la altura se pusiera un banquito y un atril”, añadió. Además, se refirió a las críticas que el Presidente realizó a la clase política: “Cree que es común poner a toda la política en un lugar de privilegio, el cual es una mentira. Claramente lo que quiere lograr en ese diagnóstico es ‘ustedes son los responsables de este drama de la Argentina’ y ‘nosotros, él y sus ministros, los que en 82 días empezamos a solucionar la vida’. “La realidad de la calle es que, en estos 82 días, en una Argentina que tenía problemas, todos los sectores fueron perjudicados. Hablo de empresarios, pymes, grandes empresas como Acindar, cadenas de producción pymes que exportan, docentes, trabajadores”, describió.

