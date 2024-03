Cascallares encabezó el acto de inicio de clases en el Jardin de Infantes 908 de Brown

En compañía de alumnos, alumnas, familiares, docentes y directivos, el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, encabezó este viernes el acto de inicio de clases en el Jardín de Infantes N°908 de nuestro distrito. La emotiva actividad, que incluyó la presencia de auxiliares de la educación y de familiares de los niños y niñas que ingresan por primera vez al sistema educativo, se realizó en el establecimiento ubicado en la calle José Manuel Estrada N°175, Adrogué. Allí Mariano Cascallares les dio la bienvenida a los pequeños estudiantes y destacó el “enorme compromiso del Municipio de Almirante Brown para tener una educación pública de calidad”, al tiempo que remarcó que durante el receso de verano se realizaron importantes obras de refacción y ampliación de escuelas. El acto oficial se inició con la entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino y continuó con un tiempo de palabras a cargo de la directora del jardín, Cristina Brito. Por su parte, Cascallares agradeció “a todos y todas por ser parte de este inicio de clases tan importante, especialmente a la comunidad educativa y al Gobierno Provincial por el trabajo articulado”, al tiempo que completó: “Para nosotros la escuela pública es un pilar fundamental”. Cabe destacar que el Jardín de Infantes N° 908 cuenta con una matrícula de 147 alumnos y alumnas y este año comienza a funcionar bajo la modalidad “sala multiciclo”, en la cual se integran chicos y chicas de 2 y 3 años en un mismo espacio. De la actividad participaron el presidente del Consejo Escolar, Ezequiel Mars; el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola; el jefe Regional de Inspección Escolar, Leonardo Laflitto; la jefa de Educación Distrital, María Inés Centurión; la inspectora de Inicial, Mónica Vázquez, y la delegada Municipal de Adrogué, María José Zandonadi.

