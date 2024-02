Acuerdo de precios en Brown: bajó el asado hasta el domingo 3 de marzo

El Municipio de Almirante Brown anunció que se procedió a extender hasta el domingo 3 de marzo próximo el Acuerdo de Precios que mantiene con un conocido frigorífico de nuestra región buscando cuidar el bolsillo de las vecinas y los vecinos. En ese contexto, la Comuna que conduce Mariano Cascallares indicó que bajó el precio del kilo de asado que se venía comercializando a $4.499,90 y ahora se ofrece a $4.199,90 el kilo. Mientras tanto, se repiten los cortes a precios accesibles para los clientes. Se trata de acuerdo que rige entre la Comuna browniana y la empresa comercializadora “Morres” el cual arrancó a fines de diciembre y es aplicable en sus sucursales en las localidades de Burzaco, Glew, Claypole y Longchamps para una amplia variedad de cortes comprando dos kilos de mercadería por cada vecino. En ese marco, el kilo de asado se consigue a una súper oferta de $4.199,90; la Aguja/Roast Beef a $ 4.999,90 los dos kilos; la Bola de Lomo a $5.599,90; el Espinazo a $1.399,90; y la Falda a $4.799,90 llevando dos kilogramos. También Matambre a $4.499,90; Osobuco a $4.399,90 por dos kilos; Peceto a $6.499,90; Costillita de cerdo a $3.199,90; Tapa de Nalga a $4.499,90 y la Cuadrada a un valor de $5.699,90. “Extendimos el Acuerdo de Precios con Morres con el objeto de fomentar el consumo local, garantizar el acceso a alimentos de calidad y cuidar el bolsillo de cada una de las familias brownianas, en el marco de esta delicada situación económica”, remarcó el intendente Mariano Cascallares. Cabe señalar, que las y los vecinos podrán acceder a las ofertas en las sucursales ubicadas en Hipólito Yrigoyen N°14677 y en Joaquín V. González N° 2500, en Burzaco; Almafuerte N° 50 y Patria N° 25, en Glew; Avenida Lacaze N° 4298 de Claypole; y en José Alberto Kellertas N° 712, cuya atención es a partir de las 13 horas.

