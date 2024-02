Cascallares acompañó al club defensores de Glew en su partido debut en la AFA

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, acompañó al Club Atlético Defensores de Glew en su partido debut en la Liga Promocional Amateur de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la nueva categoría que reemplaza a la Primera “D”. Con un show de goles y en una fecha histórica e inolvidable, el equipo browniano se impuso 3 a 0 al conjunto de Ezeiza Fútbol Club en el estadio Lorenzo Arandilla de Brown de Adrogué. Un encuentro y un triunfo que quedará para siempre en la memoria no solo de cada uno de los jugadores e integrantes de la institución deportiva, sino del hincha incondicional. Y así tal como lo hicieron los equipos Brown de Adrogué, Claypole y San Martín de Burzaco, Defensores de Glew ya es parte del fútbol grande de nuestro país. “Seguimos acompañando el desarrollo del fútbol profesional en nuestra región, dando nuevas oportunidades a nuestros jóvenes deportistas, hoy acompañando al querido Defensores de Glew que sigue creciendo y haciendo realidad sus sueños”, sostuvo Mariano Cascallares. Vale señalar que el Torneo Promocional Amateur de la AFA, reúne a catorce equipos de la región que disputarán apertura y clausura durante el 2024. Es la nueva categoría que reemplazará a la primera “D” y otorga un ascenso a la “C”. Durante la jornada, el intendente recibió una camiseta del club de manos del titular de la entidad deportiva, Guillermo Antoniani. Participaron también Martín Camarero y Mónica Vairo (comisión directiva de Brown de Adrogué), el presidente del Club Atlético Claypole, Javier Gómez; el presidente del Club San Martín de Burzaco, Gabriel Ostanelli; Rodrigo Acosta encargado del Cuerpo Técnico de Defensores de Glew y Pablo Vico Técnico de Brown, entre otros.

