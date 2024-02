En Brown lanzaron la convocatoria 2004 para sumarse a la Policía Bonaerense

El Municipio de Almirante Brown, a través de la Secretaría de Prevención y Seguridad Ciudadana, informó que se encuentra abierta la inscripción para que los vecinos y vecinas se sumen al ciclo lectivo 2024 de la Escuela de Formación Policial de la Provincia de Buenos Aires. La convocatoria, impulsada por el Ministerio de Seguridad bonaerense, está orientada a personas de 17 a 29 años y tiene como objetivo seguir potenciando las herramientas de prevención del delito. En este sentido, quienes quieran sumarse a la Policía de la Provincia de Buenos Aires deberán inscribirse a través del sitio web del Ministerio de Seguridad http://www.mseg.gba.gov.ar y completar el formulario correspondiente. “Continuamos con la convocatoria para que nuestros vecinos y vecinas se inscriban como cadetes policiales y se capaciten para sumarse a la prevención del delito”, sostuvo el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares. Entre los requisitos para inscribirse, se encuentran: ser argentino/a, nativo/a, naturalizado/a o por opción; haber finalizado los estudios del nivel secundario en los términos de la ley 13.688 o equivalente, conforme lo establece la reglamentación; poseer domicilio real en la provincia de Buenos Aires; responder a las aptitudes psicofísicas establecidas en la ley 13.982 y su reglamentación; y no registrar antecedentes penales (Provincia – Nación). Cabe señalar, que por consultas e información los interesados podrán escribir al siguiente correo almirantebrowningresopolicial@gmail.com o bien llamar al 2206-1325 o por Whatsapp al 11-5661-3583. Por último, desde el Municipio destacaron que se vienen incorporando importantes herramientas preventivas como las cámaras de seguridad en todos los barrios y colectivos locales, las lectoras de patentes en los accesos al distrito, las Paradas Seguras, los Tótems y las Alarmas Comunitarias, entre muchas iniciativas más que son supervisadas desde el Centro de Operaciones Municipal (COM) de Burzaco.

Both comments and pings are currently closed.