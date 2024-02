“Las universidades nacionales en estado de alerta: advertencia sobre la amenaza al funcionamiento institucional”

Los rectores del comité interuniversitario nacional (cin) alertan sobre la crítica situación en las universidades públicas nacionales en un comunicado. esto se debe a que la financiación para el año actual será igual a la del 2023. “es imperativo advertir, con la gravedad que la situación impone, que, de no tomarse acciones correctivas, el pleno funcionamiento de las instituciones universitarias públicas se verá gravemente afectado”, resaltaron en el documento.

