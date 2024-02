Cuáles son los requisitos para solicitar el boleto estudiantil en el AMBA

La Secretaría de Transporte dio a conocer este jueves los requisitos para solicitar el boleto estudiantil para los distintos niveles educativos para los alumnos de las escuelas, radicadas en la Ámbito Metropolitano de Buenos Aires (AMBA). El boleto estudiantil en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires alcanza a los estudiantes de nivel inicial, primario y secundario de escuelas de gestión pública o privada, escuelas de educación especial y centros de formación profesional. En tal sentido, la secretaría detalló que si el alumno utilizó este beneficio el año pasado, puede actualizarlo para el ciclo lectivo 2024 apoyando la tarjeta SUBE en una terminal automática o desde las aplicaciones Carga SUBE (opción “Ver saldo”) o app SUBE (opción “Acreditá” o “Consultá” y luego “Ver Saldo”). Si se solicita por primera vez para alumnos de los tres niveles deberá inscribirse en el sitio oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y sacar turno para ser atendido en las sedes comunales disponibles, donde le entregarán una nueva tarjeta SUBE Estudiantil, se indicó. Dicha tarjeta es “de uso personal e intransferible” y al momento de pagar cada boleto deberá “indicarle al chofer tu nivel de estudios”. A su vez, para los alumnos de los Centros de Formación Profesional se implementa la función precarga y para obtener este beneficio deberá registrar una tarjeta SUBE y cada mes le llegará la precarga equivalente a 50 viajes. Mensualmente, deberá pasar la SUBE por una terminal automática, la app SUBE o Carga Sube para acreditar dicha carga, precisaron las autoridades de la cartera de Transporte. La SUBE Estudiantil porteña está activa de lunes a viernes de 5 a 0 desde el primer día del ciclo lectivo hasta el último día hábil de ese mismo año, y cuenta con hasta 50 viajes mensuales con un tope de cuatro viajes diarios, incluyendo colectivos, subtes y Premetro de la región metropolitana. Foto: archivo. En la provincia de Buenos Aires En el caso de la provincia de Buenos Aires, para solicitar por primera vez el boleto estudiantil para niveles inicial, primario y secundario deberá ingresar en https://www.gba.gob.ar/transporte/boleto y completar el formulario de inscripción. Luego de obtener un número de trámite, deberá presentarlo junto al DNI y fotocopia al punto de registro que previamente haya seleccionado. Para finalizar el trámite, deberá apoyar la SUBE en una terminal automática o consultar saldo en la app SUBE o Carga SUBE para aplicar el beneficio. Una vez realizado estos pasos, deberá imprimir la credencial e indicarle al chofer su nivel de estudios. En el caso de nivel terciario, deberá contar con la SUBE registrada y completar el siguiente formulario https://bterciario.transporte.gba.gob.ar/ Además, deberá residir en la provincia de Buenos Aires a una distancia mayor a 2.000 metros del establecimiento educativo; no poseer título universitario o terciario; tener aprobada la totalidad de las materias en el año académico anterior; y no recibir otro subsidio otorgado por el Estado con idéntico fin. Para solicitarlo deberá registrar la tarjeta SUBE e ingresar al sistema “SIU guaraní” o portal web la facultad a la que asiste y completar el formulario de inscripción de la Subsecretaría de Transporte de la provincia de Buenos Aires. Además, deberá acreditar mensualmente las cargas en una terminal automática, la app Carga SUBE o la app SUBE. En este caso, el beneficiario podrá realizar 50 viajes mensuales en colectivos de lunes a viernes de 6 a 0, con un límite de hasta cuatro viajes diarios.

