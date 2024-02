En Brown también fumigan centros comerciales, paradas de colectivos, CAPS y espacios públicos

El Municipio de Almirante Brown informó que ante la invasión de mosquitos en toda la zona del AMBA continúa profundizando fuertemente las acciones de prevención del Dengue, la Encefalomielitis y el Zika en centros comerciales, paradas de colectivos, Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y espacios públicos. Todas estas acciones municipales apuntan a evitar la reproducción del mosquito transmisor del Dengue, el Aedes Aegipty, y también al mosquito Aedes Albifasciatus, que está muy presente desde las últimas semanas y que transmite la Encefalomielitis. Los trabajos los realizan en las doce localidades de nuestro distrito cuadrillas del Área de Bromatología, quienes llevan adelante las fumigaciones principalmente en los arroyos, escuelas y CAPS. Mientras que, en simultáneo, desde la Secretaría de Gestión Descentralizada refuerzan las tareas en centros comerciales de las doce localidades, paradas de colectivos, estaciones ferroviarias, circuitos y plazas. “En Almirante Brown seguimos trabajando fuertemente con distintos equipos del Municipio para profundizar los operativos de fumigación en los barrios de las doce localidades brownianas frente a la invasión de mosquitos que se registra en el AMBA desde los últimos días”, explicó el intendente Mariano Cascallares. Prevención y recomendaciones Como forma de prevención, además, desde el Municipio de Almirante Brown alentaron la concientización y descacharrización para evitar la proliferación de los mosquitos. Con tales fines, se recomendó principalmente dar vuelta los recipientes con agua, cambiar el agua de los bebederos de animales y mantener los patios y jardines limpios y desmalezados. También utilizar repelentes siguiendo todas las recomendaciones pertinentes del envase y colocar mosquiteros en puertas y ventanas.

Both comments and pings are currently closed.