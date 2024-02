En Brown lanzaron un registro de donantes habituales de sangre

El Municipio de Almirante Brown informó que a través del programa solidario Causa Común creó un registro de donantes voluntarios y habituales de sangre e invitó a los vecinos y vecinas que quieran sumarse a formar parte. Esta novedosa iniciativa se lleva adelante a través de simples pasos a través del escaneo de un código QR, en el que luego se deberán completar datos filiatorios para finalmente formar parte de un registro en red en donde se brindará información sobre cada una de las jornadas de donación. Esta es una de las tantas políticas que viene llevando el Municipio de Almirante Brown, nombrado en 2020 como el Primer Municipio Donante por el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de la Provincia de Buenos Aires (CUCAIBA), debido a su incesante trabajo solidario. En este sentido, los vecinos y vecinas que se sumen al registro de donantes habitual tendrán información de primera mano sobre las jornadas y actividades planificadas, gracias al trabajo articulado con la Cruz Roja Argentina, los Scouts, la Unión Nacional de Clubes de Barrio, los servicios de hemoterapia de los hospitales Arturo Oñativia y Lucio Meléndez y la Secretaría de Salud de Almirante Brown. Mariano Cascallares destacó que “desde el año 2021 el Municipio junto a Causa Común llevamos adelante más de 30 jornadas solidarias en las que más de 500 vecinos y vecinas fueron donantes efectivos”. Próximas jornadas El 22 de febrero en el CAPS N°25 “2 de Abril” de Rafael Calzada, ubicado en Santa Ana N°2487; el 21 de marzo en el CAPS N°7 “13 de Julio” de San Francisco Solano, situado en Glisina y Clavel; y el 25 de abril en el CAPS N°3 “Barrio Lindo” de Malvinas Argentinas, en Lapacho al 400. También el 23 de mayo en el CAPS N°30 “Los Pinos” de Ministro Rivadavia, ubicado en Cobian N°215 y finalmente el 27 de junio en el CAPS M°26 “USAM” de Burzaco, situado en Constitución esquina Prieto. Requisitos para donar sangre Fundamentalmente se solicita tener entre 16 y 65 años, pesar más de 50 kilos, gozar de buena salud, no haberse realizado tatuajes, piercing o acupuntura en el último año, no haber sido sometido a cirugías, endoscopia o transfusiones en los últimos 12 meses y mantener relaciones sexuales seguras.

