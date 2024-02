Merced a la articulación entre municipio y provincia nuevos cajeros del Bapro en Glew

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, habilitaron una nueva cabina con cajeros automáticos en la localidad de Glew, que se suma a las instaladas en San Francisco Solano, San Francisco de Asís, Ministro Rivadavia, San José, Malvinas Argentinas y José Mármol. El nuevo dispositivo está ubicado en la Plaza Capitán de Fragata “Pedro Edgardo Giachino” del barrio Gendarmería, y permitirá a las y los vecinos de esa localidad disponer de un servicio con el que no contaban ya que para extraer dinero o realizar otros trámites debían trasladarse a Burzaco o hasta Longchamps. De esta manera, la Comuna sigue ampliando la red de cajeros automáticos y destacó que estos nuevos dispositivos tienen como principal ventaja la posibilidad de operarlos las 24 horas del día durante todos los días del año. Además, desde el Municipio Browniano anticiparon que en las próximas semanas se inaugurará un nuevo cajero en el Barrio Rayo de Sol de Longchamps, en la Plaza Crucero ARA General Belgrano. “Estamos muy felices porque gracias al trabajo articulado con el Banco Provincia y con su presidente, Juan Cuattromo, seguimos sumando nuevos cajeros automáticos y también sedes en todas las localidades de Almirante Brown. En este caso, incorporando un importante servicio para la querida localidad de Glew y muy pronto también en el barrio Rayo de Sol de Longchamps.”, destacó el intendente Mariano Cascallares. Por su parte Juan Cuatromo agregó que “seguimos acercando servicios financieros a aquellos lugares donde la banca privada por cuestiones de rentabilidad no llega. Desde el Banco Provincia seguimos trabajando para los 17 millones de bonaerenses”, completó. Cabe señalar que para la colocación de la nueva cabina, la Comuna construyó un espacio exclusivo en el espacio público y se dejó en condiciones para que personal del banco pueda instalar el dispositivo y sus correspondientes artefactos de seguridad. El nuevo cajero se suma a los inaugurados en los últimos meses en las delegaciones municipales de Solano (Los Lirios 423) Don Orione (Araujo y Río Diamante), Ministro Rivadavia (Muesca 392) y José Mármol ( Plaza Los Aromos de Nuestra Señora de Luján). Por otra parte, avanza también la construcción de una nueva sucursal del Banco Provincia en el Parque Industrial de Burzaco, en la calle Luis María Drago al 2000, con el objetivo de seguir potenciando toda esta zona que está en constante crecimiento y que es uno de los motores de la producción y el trabajo de toda nuestra región.

