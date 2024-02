Luis Caputo reveló cómo será la ayuda escolar para escuelas privadas

El ministro de Economía, Luis Caputo, brindó declaraciones y explicó cómo funcionará la ayuda escolar para las familias de clase media en escuelas privadas tras la decisión del Gobierno de aumentar un 311% esta asistencia: “Claramente es una ayuda necesaria”. En ese sentido, Caputo aclaró que “en su ministerio están estudiando la mejor forma de llevarlo para que le llegue directo a la gente. Ayer (por el martes) hablé con ella y aparentemente lo vamos a implementar a través de la ANSES, o sea que va a ser otra cuota más de ayuda para la clase media”. La Ayuda Escolar se cobraría a través de ANSES. Foto: Mariano Sánchez – NA. Ayuda escolar de ANSES: confirman quiénes podrán acceder al bono de $70.000 El aumento de la ayuda escolar que el presidente Javier Milei firmó por Decreto 150/2024 se oficializó a través del Boletín Oficial (BO) este lunes 19 de febrero. A través de dicha norma, se incrementó en un 311% la asignación para la educación desde el nivel inicial hasta el secundario. Este beneficio, que ahora asciende a $70.0000, alcanza a 7.300.000 chicos, se informó oficialmente. El Ministerio de Capital Humano impulsó la actualización del monto, el cual era de $17.000. El beneficio también alcanza a 3.500.000 menores con padres en relación de dependencia y monotributo y 500.000 asociados a jubilaciones y pensiones no contributivas. Las familias que pueden solicitar la Ayuda Escolar son las que reciben una Asignación Familiar o Universal, tengan hijos a partir de los 45 días y hasta el mes que cumplan 18 años y que concurran a la escuela, ya sea nivel inicial, primario o secundario/polimodal. Paso a paso: cómo solicitar la Ayuda Escolar Para solicitar la Ayuda Escolar de la ANSES se hace ingresando al sitio web Mi Anses, con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Luego, hay que elegir la opción Hijos y a continuación, presentar un certificado escolar para generar el formulario para cada uno de tus hijos. Una vez impreso, hay que llevar el formulario al colegio para que la institución complete todos los datos y la firme. Una vez hecho eso, se deberá sacar una foto y subirla a Mi Anses. Cabe destacar que para cobrar la Ayuda Escolar todos los años es necesario acreditar la escolaridad antes del 31 de diciembre.

