Declaran situación de “alto riesgo” por el dengue en CABA: las 15 comunas están afectadas

La invasión de mosquitos en Buenos Aires no solo preocupa y alerta a los ciudadanos, además los casos de dengue siguen en aumento a un ritmo alarmante. Más de 1.000 casos fueron calificados como probables o confirmados desde junio de 2023 a febrero de este año en la Ciudad de Buenos Aires, registrados en las 15 comunas porteñas y la situación fue calificada “de alto riesgo”. De los últimos datos del Boletín Epidemiológico se desprenden 1.054 casos de dengue “probables/confirmados” desde la semana epidemiológica 27, comenzada en junio del 2023, hasta la fecha. “Hasta el momento, la presencia de casos confirmados fue continua en líneas generales, siendo la misma sostenida por casos importados”, sostuvo la cartera sanitaria.

