El Gobierno convocó a ministros de Educación y gremios a una reunión para fijar el salario docente

El Gobierno convocó este miércoles para el próximo martes 27 de febrero a los ministros de Educación de todas las provincias y a los líderes gremiales del rubro educativo a una reunión en la que espera acordar un salario mínimo para los docentes y así garantizar el inicio del ciclo lectivo, una condición, sin embargo, que estaría supeditada al resultado de distintos congresos y asambleas que llevarán a cabo mañana los sindicatos del sector. La reunión, convocada por el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, se llevará a cabo el martes a las 18 en la Avenida Leandro N. Alem 650, en Buenos Aires, para “iniciar los diálogos a fin de acordar el convenio marco nacional del salario mínimo docente”, se informó oficialmente. Marina Jaureguiberry secretaria general del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), enrolado en la CGT, explicó que la convocatoria efectuada por el Gobierno se hizo oficial por medio de “una notificación en el marco del artículo 10 de la Ley de Paritarias” nacional. El presidente Javier Milei había descartado el viernes pasado que el Gobierno fuese a convocar a paritarias nacionales, al opinar que las negociaciones dependían de cada distrito. “Es un problema que tienen que resolver las provincias. ¿Qué tengo que hacer yo como Nación metiéndome? La educación, la seguridad y la salud es responsabilidad de las provincias“, dijo Milei. Jaureguiberry, en declaraciones al canal C5N, dijo que “valora la posibilidad del diálogo” con el Gobierno, recordó que el sindicato que representa a los docentes de las escuelas privada tiene previsto realizar este jueves asambleas para debatir la situación y adelantó que llevará a la reunión del martes próximo un reclamo salarial que contemple los índices inflacionarios de diciembre y enero, que entre ambos superan el 45%, como también que los haberes se actualicen según las variables de aumentos de precios que reporte el Indec. El encuentro al que convocó el Gobierno se concretará un día después de la fecha del inicio del ciclo lectivo, previsto en más de un tercio del país para el lunes próximo. Sin embargo, la negativa del Gobierno a convocar a una negociación paritaria a nivel nacional y la decisión de dejar de transferirle a las provincias el llamado Fondo de Incentivo Docente para reforzar el salario que perciben los maestros del país puso en riesgo este comienzo de clases. Posibles medidas de fuerza Ante este escenario, los gremios docentes advirtieron en los últimos días la posibilidad de anunciar medidas de fuerza si no eran convocados al diálogo por el Poder Ejecutivo. Por un lado, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), que integra la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), tiene previsto realizar este jueves un congreso nacional para definir eventuales medidas de protesta. En tanto, Sadop, la Unión Docentes Argentinos (UDA), Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), los sindicatos docentes agrupados en la Confederación General del Trabajo (CGT) también habían acordado reunirse este jueves para evaluar un posible escenario de conflicto salarial. Calendario académico Según se estableció en el calendario académico, los distritos que deben comenzar las clases este lunes son nueve: Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Mendoza, Salta, San Luis y Santa Fe. El martes, por su parte, lo harán Catamarca y La Rioja, y el jueves, Santa Cruz. Se espera que Buenos Aires, La Pampa, Tierra del Fuego y Tucumán retomen el ciclo lectivo el viernes 1 de marzo. En tanto, el lunes 4 comenzarán las clases en Chaco, Chubut, Misiones, Neuquén, San Juan y Santiago del Estero, mientras que una semana después tiene previsto hacerlo Río Negro. En el caso de Jujuy, el gobernador Carlos Sadir decidió aplazar hasta el 4 de marzo el inicio del ciclo lectivo 2024 en la provincia “en virtud de distintos factores, entre ellos, la indefinición a nivel nacional sobre el envío de fondos de Incentivo Docente y otros programas nacionales por parte del Gobierno nacional”, dijo. En Santa Fe, la Asociación del Magisterio (Amsafe) y el Sadop rechazaron la propuesta de aumento salarial del 7% que les presentó a ambos gremios el gobernador, Maximiliano Pullaro, por lo que las clases no comenzarán en la provincia si el Ejecutivo local no mejora la propuesta. En la provincia de Buenos Aires, un plenario de secretarios generales del gremio Suteba aprobó este martes la oferta salarial realizada por el gobierno de Axel Kicillof, que contempla un incremento del 20% a partir del 1° de febrero pasado, pero advirtió que podrían avanzar en un plan de lucha a nivel nacional Roberto Baradel, que es secretario adjunto de Ctera y principal referente de Suteba, criticó que las “varias idas y vueltas” que hubo de parte del Gobierno nacional al momento de negociar los haberes de los docentes. En tanto, el Gobierno nacional insistió en la importancia de garantizar el inicio de las clases con normalidad y no descartó declararla como un servicio esencial . “Con la educación como servicio esencial se termina el uso de los chicos como rehenes de sindicalistas que hacen política con aportes de los trabajadores”, expresó el subsecretario de Prensa, Javier Lanari, en un posteo en la red social X (antes Twitter).

