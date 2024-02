El municipio de Brown lanzó un acuerdo con librerías para obtener útiles escolares con 20% de descuento

El Municipio de Almirante Brown rubricó un acuerdo de precios con librerías para que los vecinos puedan adquirir útiles escolares con un 20 por ciento de descuento de cara al comienzo de las clases previsto para marzo próximo. Esta nueva iniciativa se encuentra vigente hasta el 31 de marzo en el marco del programa “Brown Ahorra” e incluye a comercios adheridos de Burzaco, Glew, Longchamps y Adrogué, con la impronta de ampliarlo muy pronto a otras localidades. Se trata de un descuento del 20 por ciento al que los vecinos podrán acceder únicamente pagando en efectivo sobre el total de la compra en las librerías adheridas y que se suma a otras ofertas que los comercios tengan activas. Las librerías adheridas por el momento son “Lukas” (Bartolomé Mitre N°906) y “De la Plaza” (E. de Burzaco N°520) de Burzaco; “Mundo Papel” (Francisco Seguí N°900) de Adrogué; “Librería Glew” (Raúl Soldi N°286) y “Libro de la Cebra” (J. Newbery N°3064) de Glew y “Tío Pocho” (sucursales en Dr. Chiesa N°801 y La Aviación N°901) de Longchamps. La iniciativa es motorizada por la Secretaría de Producción, Empleo y Formación Profesional del Municipio de Almirante Brown y todas las librerías que quieran sumarse a la propuesta pueden contactarse a través de los teléfonos 5034-9921 y 5034-9922. “En Almirante Brown seguimos trabajando para cuidar el bolsillo de nuestros vecinos y vecinas en este contexto económico tan difícil. Por eso, además de los acuerdos con carnicerías y panaderías sumamos uno nuevo, con librerías de nuestro distrito de cara al comienzo de las clases”, remarcó el intendente Mariano Cascallares. Cabe destacar que este importante acuerdo rubricado entre la Comuna y los comercios se suma al realizado con el Frigorífico Morres para adquirir cortes de carne a precios accesibles y también con el Centro Industrial de Panaderos de Almirante Brown que permite a los vecinos y vecinas acceder a un 20 por ciento de descuento en las compras.

