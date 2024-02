Hay paro de trenes para este miércoles y el dirigente gremial Rubén Sobrero reclamó que la CGT y la CTA convoquen “a un plan de lucha”

El sindicato La Fraternidad anunció un paro de trenes de 24 horas para este miércoles 21 de febrero. El gremio que agrupa a los maquinistas de locomotoras y trenes de todo el país indicó que la medida fue resuelta ante “la falta de discusión paritaria y de propuesta salarial adecuada a la inflación galopante”. Sobre esto, el secretario general de la Seccional Oeste de la Unión Ferroviaria (UF), Rubén ‘Pollo’ Sobrero, pidió hoy que “todos los gremios que agrupan a trabajadores de la empresa Trenes Argentinos adhieran al paro nacional”. El pedido se difundió por medio de un video en redes sociales, en el que llamó a “la unificación de la medida”de fuerza por los cuatro gremios ferroviarios”. “La pérdida de nuestro poder adquisitivo llega a un 50% en dos meses de este Gobierno del ultraliberal (Javier) Milei; las privatizaciones ponen en riesgo nuestra estabilidad laboral y nuestros compañeros jubilados reciben las jubilaciones más bajas de los últimos tiempos”, argumentó. Sobrero reclamó acción de CGT y CTA En el video Sobrero fue categórico al reclamar: “Exigimos a la CGT y la dos CTA que convoquen un plan de lucha para derrotar este plan de hambre. Les pedimos a todos los compañeros que haya una unidad total de todos los trabajadores, sean de gremio que sean, (porque) la situación es muy complicada y la unidad del movimiento obrero ha demostrado que no tiene barreras que los puedan frenar”. El sindicato La Fraternidad, que conduce el gremialista Omar Maturano, anunció un paro en los servicios ferroviarios por 24 horas para el miércoles próximo. Desde el gremio que agrupa a los maquinistas de locomotoras y trenes de todo el país precisaron que la medida fue resuelta ante “la falta de discusión paritaria y de propuesta salarial adecuada a la inflación galopante”.

