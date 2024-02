Cascallares participó de una jornada de refacciones y mejoras en un jardín de infantes

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, participó de una jornada de pintura, refacción y mejoras que llevaron adelante la comunidad educativa del Jardín de Infantes N° 902 y también integrantes del Consejo Escolar browniano. Cascallares agradeció a la directora del establecimiento educativo, Julieta Filinger, y a los padres por todo el trabajo que vienen realizando junto al Consejo Escolar preparando el edificio escolar para el inicio de las clases. “Desde el Municipio de Almirante Brown seguimos trabajando muy fuerte con las obras de refacción y ampliación de escuelas de nuestro distrito antes del arranque del año escolar”, indicó el jefe comunal para agregar que “es muy importante también la tarea que realizan los padres y los equipos educativos de muchas comunidades y por eso los estamos acompañando”. Participaron de la actividad el secretario de Gobierno browniano, Juan Fabiani, junto al presidente del Consejo Escolar de Almirante Brown, Ezequiel Mars, y la consejera oficialista, Iris Balmaceda. Vale destacar que este Jardín de Infantes constituye un emblema de las instituciones educativas de nuestro distrito ya que está próximo a cumplir sus primeros 75 años de vida y constituye uno de los más antiguos de Almirante Brown.

