En verano el municipio brinda asesoramiento jurídico gratuito e instancias de medicación de conflictos

El Municipio de Almirante Brown difundió los servicios que brinda a la comunidad durante el verano la Subsecretaría de Relaciones Judiciales, entre los que se destacan “asesoramiento jurídico gratuito, el inicio de trámites vinculados al derecho de familia, mediación de conflictos vecinales y también asesoramiento e intervención en casos de defensa de los consumidores”, indicó el intendente Mariano Cascallares. La Subsecretaría de Relaciones Judiciales funciona en la calle Italia N°1415, entre Bermúdez y Belgrano, en la localidad de Burzaco, y allí brinda atención a los vecinos de lunes a viernes, de 8 a 16 horas.

En este sentido, para iniciar el trámite correspondiente bajo cualquiera de las temáticas mencionadas, los vecinos y vecinas pueden acercarse a dicha oficina o bien enviar un Whatsapp al 11-3938-5256. En lo que respecta a las solicitudes de servicio jurídico integral, esta dependencia incluye el asesoramiento y acompañamiento a los vecinos y vecinas que no tengan los recursos suficientes para contratar los servicios de un abogado particular. En cuanto al derecho de familia, se abordan distintas temáticas, entre las que se encuentran la cuota alimentaria, plan de parentalidad, régimen derechos de comunicación, responsabilidad parental, determinación de la capacidad jurídica, salud mental y violencia. Finalmente, en cuanto a la mediación de problemáticas entre vecinos, la gestión incluye la escucha, asesoramiento y abordaje para la resolución de conflictos vecinales y la articulación con otras áreas municipales u organismos dependiendo la temática abordada. Los vecinos que quieran utilizar este importante servicio deberán comunicarse con los canales de difusión brindados o bien acercarse personalmente presentando sus datos personales y número de causa o expediente judicial (en caso de que se tenga una). Para más información, los interesados pueden comunicarse al 5083-2197 o 5034-6200, internos 694 y 672; o escribir a casadejusticia@brown.gob.ar y mediacioncomunitariabrown@gmail.com Defensa al consumidor Además, otro importante servicio a disposición de los vecinos es el de Defensa del Consumidor, donde desde la Comuna se tramitan reclamos por deficiencias en la prestación y facturación de los servicios público, como luz, agua, gas y telefonía; fallas en los productos o problemas de entrega (indumentaria, electrodomésticos, vehículos 0 KM), estafas virtuales, problemas bancarios, con las tarjetas de crédito o billeteras virtuales y planes de auto ahorro y problemas en vehículos. También problemáticas vinculadas a viajes de egresados, reclamos a aerolíneas, hotelería y turismo en general, medicina prepaga y obras sociales, administración de consorcios y seguros. Para iniciar el trámite se debe ingresar a www.almirantebrown.gov.ar/defensadelconsumidor presencialmente en Junín Sur N°2146; telefónicamente a través del 5034-6200, internos 211, 212 y 213, o también mediante el email defensaconsumidor@brown.gob.ar.

