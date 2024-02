Paro nacional de trenes afecta a más de un millón de usuarios: qué servicios funcionan

El gremio La Fraternidad comenzó en la medianoche de este miércoles un paro de trenes por un plazo de 24 horas que afectará a todo el servicio ferroviario, excepto los traslados de larga distancia a Rosario, Mar del Plata, Tucumán y Córdoba, para reclamar “una recomposición” salarial “de lo que se perdió por el aumento inflacionario”. En un comunicado emitido este martes, la agrupación gremial adjudicó la responsabilidad de la medida de fuerza al Gobierno nacional, que “no convocó a las partes a la conciliación obligatoria”. Más temprano, el secretario general de La Fraternidad, Omar Maturano, ratificó el paro de trenes previsto para este miércoles y dijo que la CGT debe convocar a “una nueva medida de fuerza” en rechazo a las medidas económicas tomadas por el Gobierno, algo que es reclamado por “la sociedad” y “sobre todo la clase media”. Qué trenes funcionan en medio del paro nacional El dirigente sindical precisó que este miércoles “van a estar todos los servicios parados a excepción de algunos de larga distancia a Rosario, Mar del Plata, Tucumán y Córdoba para no perjudicar a la gente que ya sacó los boletos y aunque le reembolsen después no van a poder comprar el boleto por los aumentos”. En este sentido, el ferroviario indicó que el gremio no reclama “ningún aumento salarial” sino “una recomposición de lo que se perdió (del poder adquisitivo) por el aumento inflacionario”. En este punto, entonces, enfatizó que “se trata de una actualización” lo que demandan. El Gobierno convocó a una negociación para este miércoles En tanto, la Secretaría de Transporte convocó a tratar este mismo miércoles la negociación paritaria con el sector ferroviario y anunció que los gremios de esta rama, incluido La Fraternidad, están “convocados” para una reunión en la Secretaría de Trabajo. Según recordó la secretaria, a principios del mes de febrero se “otorgó un aumento del 16 por ciento a los salarios brutos de los trabajadores”. En el comunicado, Transporte criticó la medida de fuerza convocada por La Fraternidad, en contraposición a otros gremios ferroviarios. “Resulta inentendible la medida de fuerza por parte de La Fraternidad, que conlleva una mala fe negocial al encontrarse en plena vigencia la mesa de negociaciones paritarias, inclusive habiendo llegado, a principio del mes, a resultados positivos en los acuerdos”, apuntaron.

