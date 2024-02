Brown y La Plata compartirán infraestructura tecnológica para mejorar la gestión publica

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, y su par de La Plata, Julio Alak, mantuvieron un encuentro de trabajo en el Palacio Municipal platense en el que acordaron compartir aplicaciones informáticas de ambos municipios ahorrando recursos económicos imprescindibles para invertir en otros servicios. “Este convenio refleja dos objetivos que tenemos en esta gestión: la innovación y modernización de la administración pública municipal y la sinergia, el trabajo en conjunto entre los municipios para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de la provincia de Buenos Aires”, enfatizó Alak tras la reunión. Los mandatarios se comprometieron al uso común de aplicaciones para la gestión de personal, como el acceso remoto de los trabajadores a sus legajos y recibos de sueldo y el uso del Domicilio Fiscal Electrónico, ya aprobado por el Concejo Deliberante platense, pero pendiente de uso por más de tres años en la Municipalidad de La Plata. “En el último tiempo, Almirante Brown ha avanzado mucho en la incorporación de herramientas informáticas para mejorar la gestión municipal, un aspecto en el que, lamentablemente y por falta de voluntad política, nuestra ciudad quedó retrasada”, expresó el intendente platense y agregó: “Gracias a este acuerdo vamos a poder beneficiarnos de su experiencia”. Por su parte, Cascallares destacó: “Mejorar la gestión de los municipios nos permite llegar con más y mejores servicios a nuestros vecinos. Por eso es una alegría poner en marcha este Plan de Cooperación Técnica junto a Julio Alak, que tiene una extensa experiencia en la administración del Estado y especialmente al frente de la ciudad capital de la Provincia de Buenos Aires”. De esta manera, a lo largo del año 2024 ambas comunas trabajarán para compartir sistemas de seguridad informática, de gestión de oficios judiciales y otros expedientes, de notificaciones electrónicas asociadas con la recaudación y de gestión de contratos y órdenes de pago digitales. Además, buscarán incorporar a otros municipios bonaerenses para que apliquen estas mismas políticas públicas.

