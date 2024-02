El Gobierno porteño propone llevar el boleto del subte a $ 757

El Gobierno de la ciudad de Buenos Aires convocó este miércoles a audiencia pública para incrementar la tarifa del subte en 505,6% en tres tramos entre abril y junio, lo que llevía el boleto de $ 125 a $ 757, y los peajes en un 237,5% en dos incrementos. Lo hizo a través de los decretos 100 y 101 publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad, y de aprobarse la propuesta que se presentará en audiencia pública, la tarifa del subte aumentará un 359,2% en una primera etapa vigente a partir de abril, llevando la tarifa del subte a $ 574. La audiencia se llevará a cabo el 15 de marzo a las 15 por modalidad física y digital, y habrá tiempo para inscribirse hasta el 11 de marzo. El primer incremento se aplicará al quinto día hábil de publicarse la aprobación en el Boletín Oficial, por lo que se estima que será entre fines de marzo y principios de abril. Los descuentos En línea con la tarifa del Gobierno nacional para colectivos y trenes metropolitanos, la Ciudad comenzará a aplicar una tarifa más alta para las tarjetas SUBE sin nominalizar, que será de $ 859,07, valor que se mantendrá fijo en los tres aumentos y que equivale a la tarifa sin subsidio. Seguirán rigiendo los descuentos para usuarios frecuentes: de 21 a 30 viajes mensuales la tarifa bajará a $ 459,20, de 31 a 40 será de $ 401,80 y del viaje 41 en adelante será de $ 344,40. La ciudad argumenta que Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) detectó una “desactualización de la tarifa al usuario, generada por los reiterados aumentos en los costos involucrados en el servicio, lo que repercutió en la ecuación económico-financiera de la actividad”. “Este factor incide directamente en la operación del sistema y afecta las condiciones necesarias para asegurar la continuidad, regularidad, generalidad y seguridad del Servicio Subte, haciendo necesario ajustar sus cuadros tarifarios de manera de garantizar los niveles establecidos”, indicaron en los considerandos. Los argumentos En el decreto, el Gobierno adjuntó un cálculo de la tarifa técnica sin subsidios, que a diciembre totalizaba $ 859,07, es decir, el pasajero con el boleto actual costea un 14,55% de la tarifa, tras el incremento de 37,5% realizado a principios de enero que llevó la tarifa de $ 80 a $ 110. Entre los gastos, se contabilizan $ 102.970 millones en mano de obra, $ 14.241 millones en mantenimiento del material rodante, $ 15.233 millones en mantenimiento de infraestructura, $ 5.641 millones en energía, y $ 5.216 millones en ganancias para Emova, la concesionaria del subte. No se señalan gastos para ampliar la red de subte, que no posee ninguna extensión en obra desde 2019, un hecho inédito en casi cincuenta años. Las tarifas El esquema propuesto por el gobierno de Jorge Macri prevé, posteriormente, un incremento de 16,2% desde el 1 de mayo que llevará la tarifa a $ 667 y otro de 13,49% desde el 1 de junio que la llevará a $ 757. De esta forma, luego de los tres aumentos, la tarifa para viajeros frecuentes será de $ 605,60 de 21 a 30 viajes mensuales, de 31 a 40 será de $ 529,90 y del viaje 41 en adelante será de $ 454,20. La tarifa del Premetro, en tanto, pasará de los actuales $ 43,75 a $ 200,90 en abril, $ 233,45 en mayo y $ 264,95 en junio. En cuanto a los diversos pases y abonos, el abono estudiantil –válido para 40 días- para escuelas secundarias y nivel terciario pasará a ser de $ 3.956,50 mensual en abril, $ 4.574,30 en mayo, y $ 5.191,50 en junio. El de maestros será de $ 7.871,85 en abril, $ 9.147,25 en mayo y $ 10.381,50 en junio. En tanto, el abono social –para planes sociales administrados por el Gobierno de la Ciudad, excombatientes y personas que acrediten estar por debajo de las canastas básicas- iniciará en $ 2.012 (para 10 viajes) en abril, $ 2.338 en mayo y $ 2.643,45 en junio. Las personas con discapacidad, trasplantadas, y jubilados y pensionados podrán seguir adquiriendo pases gratuitos. Subas en peajes Por otra parte, la Ciudad también llamó a audiencia pública para incrementar el valor del peaje en dos tramos –de 150% en abril y 35% desde el 1 de junio-, la cual se desarrollará el 15 de marzo a las 12. El nuevo cuadro tarifario llevará el peaje para un auto liviano en las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno en hora pico a $ 2.276,08 en abril y $ 3.072,71 en junio, y, en hora no pico, a $ 1.606,08 en abril y $ $ 2.168,21 en junio. En la autopista Illia, el peaje de hora pico costará $ 946,25 en abril. En tanto, en la autopista Illia, el peaje de hora pico costará $ 946,25 en abril y $ 1.277,44 en junio; y el de hora no pico será de $ 669,12 en abril y $ 903,33 en junio. En el caso de las motos, el costo de hora pico en las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno será de $ 1.070,75 en abril y $ 1.445,51 en junio; y, en hora no pico, será de $ 669,13 en abril y $ 903,33 en junio. En la Illia, el valor de hora pico propuesto es de $ 481,75 en abril y $ 650,36 en junio; y el de hora no pico será de $ 401,55 en abril y $ 542,09 en junio. Para los vehículos pesados, en tanto, el costo en abril para las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno rondará entre $ 3.747,40 y $ 15.792,63 en la hora pico, y entre $ 2.542,88 y $ 7.093,40 en la hora no pico; mientras que el valor propuesto para la Illia será de entre $ 1.739,88 y $ 7.896,35 para la hora pico, y entre $ 1.606,08 y $ 2.810,63 en la hora no pico. En junio –con el aumento propuesto de 35%- los vehículos pesados en las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno pagarán entre $ 5.058,99 y $ 21.320,08 en la hora pico, y entre $ 3.432,89 y $ 9.576,09 en la hora no pico; mientras que el valor de la Illia será de entre $ 2.348,84 y $ 10.660,07 para la hora pico, y entre $ 1.626,08 y $ 3.794,35 en la hora no pico. La hora pico en días hábiles es de 7 a 11 y de 16 a 20, en ambos sentidos de circulación, mientras que en días no laborables es de 11 a 15 sentido provincia de Buenos Aires y de 17 a 21 sentido al centro.

Both comments and pings are currently closed.