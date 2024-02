Extienden hasta el 18 de Febrero el acuerdo de precios de la carne en Brown

Con el objetivo de que los vecinos y vecinas sigan accediendo a mercadería de calidad a precios accesibles, el Municipio de Almirante Brown informó que se extiende hasta el domingo 18 de febrero el Acuerdo de Precios con un conocido frigorífico de nuestra región. Se trata de acuerdo que rige entre la Comuna browniana y la empresa comercializadora “Morres” el cual arrancó a fines de diciembre y es aplicable en sus sucursales en las localidades de Burzaco, Glew, Claypole y Longchamps para una amplia variedad de cortes comprando dos kilos de mercadería. En ese marco, el kilo de asado se consigue a una súper oferta de $4.199,90; la Aguja a $ 4.499,90 el kilo; la Bola de Lomo a $5.399,90; el Espinazo a $649,90; y Falda a $1.999,90 llevando un kilo y a $2.199,90 llevando dos. También Matambre a $3.999,90; Osobuco a $1.899,90; Peceto a $5899,90 por kilo; Costillita de cerdo a $3.199,90; Tapa de Nalga a $4.799,90 y la Cuadrada a un valor de $5.499,90 el kilo. “Extendimos el Acuerdo de Precios con Morres con el objeto de fomentar el consumo local, garantizar el acceso a alimentos de calidad y cuidar el bolsillo de cada una de las familias brownianas, en el marco de esta delicada situación económica”, remarcó el intendente Mariano Cascallares. Cabe señalar, que las y los vecinos podrán acceder a las ofertas en las sucursales ubicadas en Hipólito Yrigoyen N°14677 y en Joaquín V. González N° 2500, en Burzaco; Almafuerte N° 50 y Patria N° 25, en Glew; Avenida Lacaze N° 4298 de Claypole; y en José Alberto Kellertas N° 712, cuya atención es a partir de las 13 horas.

