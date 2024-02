Los emprendedores de Brown ofrecen una canasta escolar a precios accesibles antes del inicio de clases

Para acompañar a las familias brownianas en la vuelta al colegio, los emprendedores brownianos en una jornada especial ofrecerán productos escolares de calidad a precios accesibles en la feria del Centro de Desarrollo Productivo “Incuba Brown”, del Municipio de Almirante Brown, en Burzaco. Se trata de un encuentro que se realizará el próximo viernes 16 de febrero en el espacio ubicado en Cruz del Sur N° 1194, donde no solo se promoverán las ventas de los diferentes productos que los emprendedores locales ofrecen habitualmente, sino que se potenciará el trabajo de aquellas unidades productivas que venden elementos escolares, entre ellos, mochilas, cartucheras, guardapolvos y cuadernos. El objetivo es que se sumen a la feria más emprendedores locales que producen artículos vinculados a la “Vuelta al Cole”, entre otras actividades, en una jornada que extenderá de 16 a 19 horas. En este sentido, para quienes adquieran productos también se llevará adelante un sorteo por una orden de compras. “Siempre trabajamos para cuidar el bolsillo de nuestros vecinos, en esta ocasión en la vuelta a clases, con artículos de calidad y a precios justos fabricados por nuestros emprendedores locales”, indicó el intendente Mariano Cascallares. Cabe señalar que la feria de emprendedores del Centro de Desarrollo Productivo Incuba Brown está abierta de lunes a sábados y en diferentes fechas y eventos los vecinos y vecinas del distrito puedan adquirir productos específicos en diversos rubros, como en el caso de la vuelta al colegio. “En la Tienda Brown los vecinos y vecinas van a poder acceder a un set de jardín a partir de 1900 pesos, cartucheras desde 2500 pesos, camisolines desde 4600 y mochilas de todos los tamaños y con una amplia variedad de modelos a partir de 5.000 pesos”, explicó Alejandra Duba, Coordinadora de la Tienda Brown. En ese sentido, Duba completó: “los productos son hermosos, están hechos a mano y artesanalmente”, al tiempo que destacó que “para aquellos que sean más caros, como por ejemplo las mochilas grandes cuyo valor ya superan los 16.000 pesos, habrá algunas opciones de pago sin intereses”.

