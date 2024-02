Cascallares entregó premios y reconocimientos a murgas y comparsas barriales

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, entregó junto a la titular del Instituto Cultural bonaerense, Florencia Saintout y al jefe comunal de Lanús, Julián Álvarez, premiaciones y reconocimientos a comparsas y murgas barriales. También participaron la intendenta de Quilmes Mayra Mendoza y su par de Chascomús, Javier Gastón. La actividad se llevó adelante en el Centro Cultural “Leonardo Fabio” del partido vecino de Lanús, en el marco de la iniciativa provincial “Carnaval es Cultura”. Allí fueron condecoradas las comparsas y murgas brownianas “Pacha Moma”, “Herederos de José Mármol” y “Alegría Zona Sur”, en una jornada que incluyó premiaciones a más de 200 agrupaciones artísticas de nuestra región. “Es una alegría participar de esta importante actividad que apunta a fortalecer a las organizaciones culturales de Almirante Brown y de los 135 municipios bonaerenses, que con tanta música y alegría llenan de magia las calles de nuestros barrios”, subrayó Cascallares. La jornada incluyó la entrega del reconocimiento “Alegría Popular” a la familia de Hernán Rollano, militante por los derechos de las infancias, diácono de la parroquia Anunciación del Señor de Quilmes y fundador de Murga Los Soñadores de Quilmes, quien falleció en 2021 a raíz del COVID – 19. Y también al Centro Murga Los Pegotes de Florida de Vicente López por sus 100 años de vigencia en el carnaval bonaerense. El cierre artístico estuvo a cargo de “Semillero Argentino”, Escuela de Samba Reggae de Lanús y de los “Pegotes de Florida”, Centro Murga de Vicente López.

Both comments and pings are currently closed.