¿Cómo saber si mi Tarjeta SUBE está registrada?

Los usuarios de transporte público tienen tiempo para registrar la Tarjeta SUBE y seguir con el pago de la tarifa más económica hasta el 1 de abril. Los usuarios de transporte público tienen tiempo para registrar la Tarjeta SUBE y seguir con el pago de la tarifa más económica hasta el 1 de abril, dado que después de esa fecha se comenzará a cobrar la nueva tarifa para los plásticos no nominalizados. De todas maneras, se aclaró que el proceso para registrar las Tarjetas SUBE seguirá abierto en forma indefinida. “Se informa que la registración a través de la página web y canales virtuales pueden verse afectados temporalmente por la alta demanda inusual que transita y la gran cantidad de personas ingresan de manera simultánea”, informó el Gobierno. Cómo registrar la Tarjeta SUBE? Para registrar tu Tarjeta Sube podés hacerlo en: La web argentina.gob.ar/SUBE -0800-777-7823 (opción 3)

-Chatbot SUBi a través de Whatsapp (1166777823)

-App SUBE

-Puntos de registro en estaciones de tren en Once, Tigre y Morón hasta el viernes 9 de febrero. A partir de la semana que viene habrá nuevos puntos de registro para continuar con la campaña de registración.

-En los CAS (Centros de Atención SUBE): ¿Dónde registrar la Tarjeta Sube de forma presencial? *Estación Retiro: Avenida Dr. José María Ramos Mejía 1430, CABA. De lunes a viernes de 8:00 a 18:00.

*Constitución: Avenida Brasil 1128 (Estación FFCC Roca), de lunes a viernes de 8:00 a 17:30.

*Ezeiza: Nicolás Avellaneda 51, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00.

*La Plata: Calle 41, entre calle 4 y diagonal 74, Local 1 (Terminal de Ómnibus), de lunes a viernes de 8:00 a 18:00.

*Moreno: España 11 (Estación de trasbordo Línea Sarmiento), de lunes a viernes de 8:00 a 18:00.

*San Miguel: Avenida Dr. Ricardo Balbín 1349, de lunes a viernes de 8:00 a 13:00. -En las UGS (Unidades de Gestión SUBE), que, a través de este enlace, el usuario podrá saber cuál es el más cercano a su domicilio: https://tarjetasube.sube.gob.ar/SubeWeb/WebForms/admin/views/mapa-sube.aspx?id=1 ¿Cómo saber si tu Tarjeta SUBE está registrada? Quienes necesiten verificar si su tarjeta ya se encuentra registrada pueden hacerlo a través del siguiente enlace: https://tarjetasube.sube.gob.ar/subeweb/WebForms/Account/Views/con sulta-titu

