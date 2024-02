Otro golpe a la “Casta”: Milei quita subsidios a empresas de transporte de las provincias y libera precios del colectivo

La Nación eliminó el envío de fondos a los gobiernos de las provincias y a partir de ahora habrá subsidios directos a los usuarios a través de la SUBE. Nuevo foco de conflicto y las ciudades más perjudicadas. Tras la caída de la “ley ómnibus” y en medio de una feroz disputa con los gobernadores, el Gobierno nacional quitó todos los subsidios a las empresas de transporte público de pasajeros de las provincias, liberó el precio de los colectivos en las ciudades y eliminó el Fondo Compensador del Interior. Según indicaron fuentes oficiales, a partir de ahora las empresas de micros y colectivos de jurisdicción nacional que se desempeñan en las provincias pueden poner el precio que desean a las tarifas para viajar. “Podrán cobrar la tarifa que ellos consideren acorde al recorrido que prestan”, señalaron. Así, los subsidios a los pasajeros en las provincias se canalizarán a través de un descuento único y generalizado del 55% para los que usuarios de la tarjeta SUBE registrada. La decisión del gobierno de Javier Milei es que los fondos lleguen “directamente a los ciudadanos” sin los gobiernos provinciales como intermediarios. Por ese motivo, también se resolvió que a partir de este año “se elimina el Fondo Compensador del Interior, cuyas sumas también eran recibidas por empresas prestatarias de los servicios del resto del país”. “Estas decisiones guardan coherencia con el Pacto Fiscal que Gobernadores Provinciales y Gobierno Nacional firmaron en 2017 y 2018, donde se comprometían a eliminar progresivamente los subsidios diferenciales en materia de transporte para el AMBA, como así también, establecía que las provincias definirían compensaciones tarifarias y/o subsidios al transporte público”, indica el comunicado de la Secretaria de Transporte. En el caso del AMBA, el Gobierno ya había recortado los subsidios y en su lugar fijó aumentos bimestrales según la inflación oficial que mide el INDEC. De hecho, desde el martes 6 de febrero el boleto de colectivo pasó a $270 y el tren a $130 para los que tienen la SUBE nominalizada. Desde Asociación Argentina de Empresarios de Transporte aclararon que por ahora la medida no tiene impacto en el AMBA y ratificaron que el próximo aumento de tarifas será en abril. Sin embargo, alertaron que sí implicará cambios en el interior del país. “Ahí sí se quitarían fondos del Fondo Compensador que va de la Nación a las provincias. Con lo cual, los gobernadores debieran compensar la quita de fondos desde la Nación o ajustar en su defecto el boleto. Pero eso es una situación exclusiva para el interior, no para el AMBA”, remarcaron desde la entidad empresaria. Cuáles son las provincias más perjudicadas con esta decisión Sin dudas que las provincias de Córdoba y Santa Fe son las más afectadas, ya que las ciudades de Córdoba, Rosario y Santa Fe reúnen la mayor cantidad de pasajeros, líneas y unidades en sus sistemas de transporte urbano. Con la quita de subsidios a las empresas, se estima que ahora el precio del colectivo escalará de inmediato y obligará a los gobernadores Martín Llaryola y Maximiliano Pullaro a coordinarán acciones con los intendentes de las tres ciudades para sostener los servicios. Es que la medida les abre un nuevo foco de conflicto politico y social porque en esas ciudades, como también en Salta, Mendoza, Bariloche, Mar del Plata y otras, el colectivo es la columna vertebral en la dinámica diaria, esencialmente para la clase media trabajadora. Subsidios en el transporte: quiénes podrán recibirlos Desde la Secretaria de Transporte, anunciaron que las personas necesiten del aporte del Estado Nacional, “seguirán contando con el Atributo Social en todo el territorio nacional donde funciona la tarjeta SUBE”. Esa cobertura rige para todo el país y implica un descuento del 55% de la tarifa del boleto del transporte público. “La decisión del Estado Nacional es que los fondos lleguen directamente a los ciudadanos, sin intermediarios de ningún tipo, y beneficiando así a las personas que más lo necesitan”, completa. Para acceder al descuento, será necesario registrar la tarjeta SUBE. Requisitos para registrar mi SUBE presencialmente Solo tu tarjeta SUBE y tu DNI vigente .

y tu . Si eres menor de 18 años, un adulto responsable puede realizar el trámite con tu DNI. Las personas que deben registrar su SUBE Todos los usuarios mayores de 3 años .

. Personas que aún no tengan una tarjeta SUBE .

. Quienes deseen acceder a la tarifa social a partir del 1 de abril de 2024. Cómo saber si tengo una SUBE registrada Para verificar si la tarjeta SUBE está registrada a nombre del usuario, se pueden seguir estos pasos: Ingresar a la página web del Gobierno de la Nación .

. Seleccionar el recuadro “ Documentación ciudadana “.

“. Buscar la opción de “ Tarjeta SUBE ” y acceder.

” y acceder. Hacer clic en “ Consultar titularidad “.

“. Ingresar los números de la tarjeta SUBE.

