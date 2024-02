Con mas productos y beneficio, vuelve la feria de productores locales a la Plaza Cerreti de Adrogué

El Municipio de Almirante Brown informó que este viernes 9 de febrero vuelve la Feria de Productores Locales a la plaza Cerretti de Adrogué, con más productos a precios accesibles y descuentos para todos los vecinos y vecinas del distrito. La propuesta regresa todos los viernes de 10 a 16 horas, en el espacio ubicado en Diagonal Toll y Cerretti, y en esta nueva edición contará además durante todo el año con la participación de las Pequeñas Unidades Productivas Alimenticias (PUPA) de Almirante Brown. “En febrero vuelven los productores locales a Adrogué con una amplia variedad de productos regionales a muy buenos precios. Seguimos trabajando para cuidar la economía de las familias brownianas con diversas alternativas de mercado, y esta feria es una de ellas”, destacó el intendente Mariano Cascallares. En la feria, promovida a través de la Secretaría de Producción, Empleo y Formación Profesional del Municipio, se podrán adquirir frutas y verduras, quesos, embutidos, huevos de campo, dulces y conservas, plantas y suculentas, granolas y mix saludables, alfajores artesanales, panadería artesanal, pan y facturas. Además, los vecinos contarán con descuentos a través de la Cuenta DNI. Cabe recordar, que la última edición de dicho espacio de comercialización fue en el mes de diciembre. La feria también reabrió sus puertas en la Granja Educativa Municipal de Ministro Rivadavia, en la avenida Juan B. Justo N° 1000, los sábados de 10 a 16 horas.

