Lanzan en Brown los cursos de Formación para el Trabajo 2024

El Municipio de Almirante Brown informó que el lunes 19 de febrero se abrirá la preinscripción online de los cursos gratuitos que se dictarán a partir de marzo en el Centro de Formación para el Trabajo de Rafael Calzada y en el Centro de Formación e Innovación Productiva de Burzaco. Se aclaró que los cupos son limitados. Los interesados deberán preinscribirse a partir de la fecha mencionada ingresando en el siguiente link https://linktr.ee/ produccionbrown y completar el formulario correspondiente. Se podrá elegir solo uno de todos los cursos disponibles, el que más se adapte a su necesidad. En el caso de haber quedado inscriptos serán contactados vía WhatsApp para confirmar la vacante. “Con el objetivo de mejorar las condiciones de empleabilidad, desde el Municipio seguimos promoviendo nuevos cursos de formación para todos los vecinos de nuestro distrito. Hay una oferta muy amplia para que los interesados en formarse encuentren una variante adecuada a sus necesidades”, señaló el intendente Mariano Cascallares. En el Centro de Formación para el Trabajo de Rafael Calzada, ubicado en Avenida San Martín N° 3752, se dictarán: Serigrafía, Habilidades y Herramientas en Agricultura, Electricidad Industrial, Herrería, Carpintería Básica, Confección Textil e Indumentaria, Patronista y Confeccionista de ropa de bebé, Estampado Múltiple (se requieren conocimientos previos de serigrafía o curso de serigrafía básica completo). Mientras tanto en el Centro de Formación e Innovación Productiva del Parque Industrial de Burzaco- Junín y Tomás Guido- se ofrecerán los siguientes cursos: Robótica y Automatización (Programación con C#, diseño de circuitos con Arduino, pensamiento computacional); y Taller de Informática Básica (familiarización con dispositivos digitales, herramientas de Google, herramientas digitales para el empleo). Podrán acceder a la formación los vecinos mayores de 18 años con residencia en Almirante Brown. Se solicitará, además, la vacuna antitetánica para los cursos de Herrería, Carpintería, Habilidades y herramientas en Agricultura y Electricidad. Por consultas y más información, comunicarse a través del siguiente mail: formacionparaeltrabajobr own@gmail.com

