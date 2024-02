Julián Álvarez y Mayra Mendoza iniciaron un megaoperativo de saturación vehicular en conjunto entre Lanús y Quilmes

El intendente de Lanús Julián Álvarez y su par de Quilmes Mayra Mendoza dieron inicio a un importante megaoperativo de saturación e interceptación vehicular entre ambos municipios que se realizó este miércoles en el cruce las avenidas Donato Álvarez y Coronel Lynch. “La seguridad es una prioridad para nuestra gestión, es imprescindible articular acciones conjuntas con nuestros distritos vecinos y el trabajo de Mayra Mendoza en Quilmes es un modelo a seguir para nosotros. Vamos a continuar invirtiendo en seguridad y a trabajar sin descanso para poder cuidar a nuestros vecinos y vecinas”, afirmó Julián Álvarez. “Con el intendente de Lanús, Julián Álvarez, dimos inicio y supervisamos el lanzamiento del megaoperativo de saturación vehicular en el límite entre ambos municipios. Esta iniciativa conjunta busca optimizar las tareas de prevención que desarrollamos a diario. Es fundamental que trabajemos de forma articulada entre los distintos municipios para reforzar la seguridad de nuestros barrios y garantizar que nuestra comunidad viva con más tranquilidad”, expresó Mayra Mendoza. El procedimiento contó con la participación de alrededor de 100 efectivos divididos entre las siguientes fuerzas: Comando de Patrullas, Policía Local, Escuadrón Motorizado, Subestación de Policía, Grupo GIE, UTOI FBA y UTOI DRI, además de personal de Patrulla Urbana y Tránsito. Participaron del operativo el secretario de Seguridad de Lanús Gobierno Sebastián Castillo y su par de Quilmes Gaspar De Stéfano, entre otras autoridades de ambos municipios y policiales.

