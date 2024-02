Sigue la alerta roja por calor para Buenos Aires y otras 13 provincias: cuáles son las zonas afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta roja para este miércoles 7 de febrero por temperaturas extremas para Buenos Aires y otras 13 provincias por la ola de calor. Las provincias que se verán afectadas son el norte de Buenos Aires, sur y noreste de Santa Fe, centro, noreste y noroeste de Córdoba, noroeste de San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, sur de Salta, Formosa, noreste de Corrientes, Misiones y oeste de Entre Ríos. Las temperaturas en estas zonas estarán ubicadas entre los 32°C y los 41°C. La zona este de Entre Ríos, parte de Corrientes, oeste de Santa Fe y Santiago del Estero presentan una alerta naranja por altas temperaturas, mientras que para el centro y este de La Pampa, este de San Luis, Córdoba, centro de Santa Fe, centro y oeste de Chaco y este de Santiago del Estero rige una alerta amarilla por la ola de calor. Cuáles son las recomendaciones para la alerta roja por temperaturas extremas Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada;

No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas);

Prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores;

Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas;

Evitar comidas muy abundantes;

Ingerir verduras y frutas;

Reducir la actividad física;

Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros;

Permanecer en espacios ventilados o acondicionados;

Recordar que no existe un tratamiento farmacológico contra el golpe de calor y sólo los métodos clásicos, citados arriba, pueden prevenirlo y contrarrestarlo.

