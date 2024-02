El municipio realizó una jornada de salud atendiendo a 300 vecinos de Glew y ahora desembarca en Solano

El Municipio de Almirante Brown informó que más de 300 personas fueron asistidas en un operativo de salud llevado adelante en la localidad de Glew con el objetivo de acercar importantes servicios sanitarios a los vecinos y vecinas de nuestro distrito. La jornada se realizó en el marco del programa municipal “Tu CAPS en Casa”, un dispositivo de abordaje territorial que procura garantizar el acceso al cuidado integral de la salud del individuo en el contexto familiar y sociocomunitario. El mismo se desarrolló en la Plaza Eva Perón de Glew. Durante la actividad se llevó adelante un Circuito de Atención para adolescentes, niños y adultos con servicios de enfermería, ECG (electrocardiograma) y atención médica (86 personas atendidas); y también un circuito de asistencia para las infancias con enfermería, pediatría y con firma de libretas sanitarias (90 niñas y niños asistidos). Además, hubo un stand de vacunación para todo el grupo familiar con calendario y Covid, donde se aplicaron un total de 170 dosis. Otro puesto de Salud Sexual integral (anticoncepción) donde se atendieron 22 personas y un Odontomovil en el cual se asistió a 67 vecinos, entre otras muchas prestaciones. Cabe señalar que previamente en un recorrido “casa a casa”, se realizó un relevamiento sanitario. Dicha actividad estuvo a cargo del CAPS de referencia N° 23 Glew Sur y se desarrolló junto a la Delegación Municipal correspondiente, dependiente de la secretaria de Gestión Descentralizada de la Comuna. “El objetivo es acercar la atención sanitaria a todos nuestros vecinos y vecinas del distrito, con una nueva jornada integral de salud que incluye la asistencia en diferentes especialidades, vacunación y además acciones preventivas”, destacó Mariano Cascallares. El jefe comunal adelantó que un nuevo operativo se llevará adelante el próximo jueves durante la mañana en la calle Clavel entre No Me Olvides y Glicina de la localidad de San Francisco Solano a partir de las 9 de la mañana.

