Cascallares recibió al ministro de Seguridad Javier Alonso y acordaron profundizar las políticas de prevención

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, recibió en el Centro de Operaciones Municipal (COM) browniano al ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, y allí mantuvieron una reunión de trabajo con el objetivo de seguir potenciando las herramientas preventivas en nuestro distrito. La jornada se llevó adelante en la localidad de Burzaco. Allí luego de recorrer las instalaciones del COM las autoridades municipales y bonaerenses participaron de un encuentro junto con el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad provincial, Carlos Montaña, y las autoridades policiales del partido de Alte Brown. “En Almirante Brown seguimos trabajando en articulación con la Provincia de Buenos Aires para potenciar las medidas y herramientas preventivas, en este caso a través de una reunión de trabajo siempre pensando en el cuidado y bienestar de nuestras vecinas y vecinos”, remarcó Mariano Cascallares. En este sentido, en la reunión de trabajo se dialogó sobre la situación de Almirante Brown, la inversión en herramientas preventivas realizada por la Comuna como las cámaras de seguridad, las alarmas comunitarias y los tótems de seguridad, y de cómo seguir fortaleciendo el importante trabajo articulado por ejemplo a través de la App Brown Previene que ya utilizan miles de vecinos. Dijeron “presente” en la actividad el presidente de la Comisión de Prevención y Seguridad Ciudadana, Martin Borsetti; el superintendente de la Estación de Policía Departamental de Seguridad (EPDS) de Almirante Brown, Martin Ezequiel Mira; la jefa de Estación, María Laura Amaya; el jefe de Comando Patrulla, Pablo Oscar Avalos; el jefe de UUPL, Carlos Gularte y el Dr. Gonzalo Calvo.

