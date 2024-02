El municipio de Almirante Brown avanza con una importante obra que mejora la conectividad en Mármol

El Municipio de Almirante Brown destacó que avanza con una importante obra en la calle Dorrego, en la localidad de José Mármol, la cual incluye trabajos de bacheo de hormigón y también la repavimentación del adoquinado con ese mismo material. Se trata de un tramo de tres cuadras comprendido entre Amenedo y Mitre, en una importante arteria en la que transita la línea de colectivo 323 C y que conecta directamente con la estación ferroviaria de esa localidad. “En enero y durante todo el año, desde el Municipio de Almirante Brown seguimos avanzando con las obras que le mejoran la calidad de vida a nuestra gente, como la repavimentación con hormigón de la calle Dorrego en nuestra localidad de José Mármol”, sostuvo el intendente Mariano Cascallares. La calle Dorrego comprende una parte de hormigón, la cual está siendo bacheada, y también un tramo de adoquinado, muy característico de la zona, en el cual por pedido de los vecinos se realiza la repavimentación con ese mismo material, nivelando la calle para el correcto traslado de los vehículos. En este sentido, Cascallares subrayó que “en pleno enero seguimos trabajando con obras importantes que tienen como principal objetivo potenciar la transitabilidad y circulación”.

