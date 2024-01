Artistas browninanos ganaron en el Pre Cosquín y estarán en el certamen de folklore más importante del país

El Municipio de Almirante Brown destacó que el grupo de ballet Chakaymanta resultó ganador del rubro “conjunto de baile folklórico” en las competiciones preliminares el Pre Consquín y de esta manera dirá presente en la cuarta noche del Festival de Cosquín 2024, el histórico evento de folklore realizado cada año en la provincia de Córdoba. Se trata del conjunto de baile browniano conformado por 46 vecinos y vecinas del distrito, quienes tendrán a su cargo la apertura de la 4° Luna del festival, además de la representación de uno de sus cuadros de danza. Además, durante los certámenes del Pre Cosquín 2024 el artista Lucas Colilluán obtuvo un reconocimiento como Mejor Bailarín. De esta manera, gracias al trabajo articulado en los últimos cuatro años Almirante Brown fue superando cada vez más récords en este importante y tradicional festival artístico de danza y música. En dicho período, la Comuna obtuvo un total de 16 finalistas, fue la sede de Buenos Aires con más finalistas en el 2022, logró la mención “mejor puesta en escena” en el 2023 y en este 2024 fue la sede con más finalistas a nivel país, además de ganar el rubro Conjunto de Baile folklórico y obtener la mención al Mejor Bailarín del certamen. “Para nosotros es un inmenso orgullo que nuestros artistas lleven a lo más alto la bandera de Almirante Brown en este importante festival folklórico. Saludamos a los 110 vecinos que participaron del Pre Cosquín y enviamos un fuerte abrazo a Lucas Coliluán y al grupo Chakaymanta por esta histórica hazaña”, remarcó el intendente Mariano Cascallares. El “Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín 2024” es la competencia consagratoria de los artistas de nuestro folklore, quienes compiten a través de 80 sedes de todo el país por un lugar en el festival mayor de folklore de Cosquín que se desarrollará en sus 9 lunas, entre el 20 y 29 de enero, en la Plaza Próspero Molina de esa localidad de la provincia de Córdoba. La delegación que este año participó del Pre Cosquín 2024 estuvo conformada por los artistas Mario Tassa y Denis Espinoza (solistas vocales), el dúo “De Raíz (dúo Vocal), el grupo “Contratiempos (conjunto vocal), Vittorio Tramannoni (solista instrumental), El viejo Ritual (conjunto instrumental), Luis Segura (tema inédito), Lucas Gallegos (solista malambo) y el grupo “Indomables (conjunto de malambo). También por Lorena Erneta y Matías Gómez (pareja de danza tradicional), Carolina Gerez y Lucas Coliluan (pareja de danza estilizada) y el Ballet “Chakaymanta” (conjunto de ballet folklórico).

