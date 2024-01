Los gobernadores del PJ buscan fijar una posición común ante el debate de la ley “Bases”

Los gobernadores del PJ evalúan reunirse el jueves próximo con legisladores de Unión por la Patria (UxP) y diversos gremios para fijar una posición común ante el debate parlamentario por la ley “Bases” y el DNU de desregulación económica, además de analizar la posibilidad de participar del paro con movilización que la CGT realizará el 24 de enero en rechazo a las iniciativas del Gobierno. Así lo indicaron a Télam fuentes cercanas a los gobernadores peronistas, que señalaron que el encuentro estaba siendo organizado entre los distintos sectores de UxP. La cita, para la que todavía no se definió un lugar, congregaría a la Liga de Gobernadores Peronistas, senadores, diputados, gremios e intendentes, añadieron las fuentes. Uno de los impulsores de esta propuesta fue el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien el lunes último se reunió con diputados de UxP en el Congreso para exponer sobre el impacto de la ley ómnibus en distintos sectores de la economía. “En Diputados se habló de armar una reunión con gobernadores y distintos sectores para ver las instancias del debate en el Congreso por la ley ómnibus y el DNU”, señalaron a esta agencia fuentes al tanto de las negociaciones, que apuntaron que la fecha del encuentro sería el jueves, “dependiendo de la disponibilidad de los distintos sectores”. Además, los representantes de UxP analizarán en ese mitin la posibilidad de participar de la movilización que la CGT realizará el 24 de enero como parte del paro general convocado contra la reforma laboral incluida en el DNU dictado por el Gobierno de Javier Milei. “Los gobernadores del PJ evalúan reunirse el jueves próximo con legisladores de Unión por la Patria (UxP) y diversos gremios para fijar una posición común ante el debate parlamentario por la ley “Bases” y el DNU de desregulación económica, además de analizar la posibilidad de participar del paro con movilización que la CGT realizará el 24 de enero en rechazo a las iniciativas del Gobierno” . Además de Kicillof, la Liga de Gobernadores Peronistas está integrada por Sergio Ziliotto (La Pampa); Gustavo Melella (Tierra del Fuego); Ricardo Quintela (La Rioja); Raúl Jalil (Catamarca); Gildo Insfrán (Formosa); Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), más allá de que algunos de ellos hayan iniciado sus carreras políticas en otros espacios, como Zamora y Melella. La última reunión de los gobernadores del PJ había sido a fines de noviembre del año pasado, cuando los mandatarios se dieron cita en la sede porteña del Banco Provincia, con Kicillof como anfitrión. En esa oportunidad recibieron al por entonces designado ministro del Interior, Guillermo Francos, para efectuar reclamos en materia de coparticipación y obra pública.

