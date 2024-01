Cascallares y Vilar inauguraron un Parque Ambiental y presentaron camiones para la recolección de residuos reciclabes

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, y la ministra de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, recorrieron la Granja Educativa Municipal de Ministro Rivadavia, donde inauguraron un Parque Ambiental y presentaron nueva maquinaria para agilizar la recolección diferenciada de residuos en Almirante Brown. El nuevo Parque Ambiental constituye un espacio natural en el que se promueve el disfrute, la educación y cuidado del hábitat para mejorar la calidad de vida de los vecinos de nuestro distrito. Este nuevo lugar cuenta con un invernadero, una compostera comunitaria, árboles y arbustos nativos, huerta y paneles solares que generan iluminación y permiten la carga de dispositivos electrónicos para las y los visitantes. Como se informó, durante la jornada la Comuna recibió además de la Provincia dos camiones destinados para la logística de la recolección diferenciada de residuos reciclables. “Compartimos con la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires una muy buena jornada en nuestra Granja Municipal donde hemos concretado una ampliación del vivero, construimos una nueva compostera, sumamos paneles de energía solar, además de dos camiones para trabajar en el reciclado, siempre con el objetivo de profundizar las políticas en materia ambiental que llevamos adelante” expresó Mariano Cascallares, que destacó el acompañamiento y compromiso del Gobierno de Axel Kicillof En la ocasión, las autoridades realizaron el descubrimiento del cartel de señalización del parque y visitaron los diferentes sectores que lo integran. Cabe señalar que el Parque Ambiental fue creado en el marco de un convenio entre el Ministerio y el Municipio con el propósito de tener un ambiente sano y equilibrado. El mismo cuenta con un invernadero, una compostera, la producción de árboles y arbustos nativos, y diez “tótems” solares que generan iluminación y permiten la carga de celulares, mediante energía solar fotovoltaica. Dichos paneles funcionan de manera totalmente autónoma y desconectadas de la red eléctrica, ya que obtienen su energía proveniente del sol. Por otro lado, a través del Programa Mi Provincia Recicla, el Municipio recibió un camión liviano abierto y un volquetero para ampliar las tareas de Recolección Diferenciada de Residuos Reciclables, tanto domiciliaria como en instituciones educativas, deportivas y culturales. Un trabajo que se viene llevando a cabo con las distintas Cooperativas de Reciclado del distrito. Daniela Vilar destacó el impacto positivo del nuevo equipamiento al señalar que servirá para “agilizar la recolección diferenciada y que los reciclables que separan los vecinos lleguen a las cooperativas, para lo cual es fundamental que los municipios tengan buena movilidad”. Participaron de la jornada la subsecretaria de Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires, Tamara Basteiro; el secretario de Gobierno, Juan Fabiani; el secretario de Política Ambiental y Hábitat, Ignacio Villaronga; el secretario de Producción, Empleo y Formación Profesional, Federico Sassone; el secretario de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos, Fernando Lorenzo; el secretario de Gestión Descentralizada, Atilio Gari, y el director de la Granja, Nicolás Izaguirre, entre otros integrantes del equipo municipal.

