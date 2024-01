Julián Álvarez le presentó a Gabriel Katopodis el Plan de Obras Públicas 2024-2027 de Lanús Gobierno

El intendente de Lanús Julián Álvarez recibió al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires Gabriel Katopodis, para presentarle el Plan de Obras Públicas 2024-2027 de Lanús Gobierno. “Vamos a trabajar en conjunto con el Gobierno Provincial para mejorarle la calidad de vida a nuestros vecinos y vecinas de Lanús”, afirmó Álvarez. El encuentro se realizó en la sala de reuniones del Municipio, en el marco del análisis del programa de corto, mediano y largo plazo elaborado por la gestión local en materia de planificación territorial y obra pública. Participaron de la reunión la jefa de Gabinete Nadia Burgos, y la secretaria de Planificación Territorial y Obra Pública Emilia Aristei.

