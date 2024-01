A partir del lunes aumentan los trenes y colectivos en el AMBA: a cuánto se van los boletos

El transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá a partir de este lunes 15 de enero un aumento del orden del 45%, tanto en los colectivos como en los servicios ferroviarios, en tanto que el subte ya registró una suba del 37,5% desde el 5 de este mes. En principio estaba previsto que los colectivos comenzaran a cobrar una tarifa mínima de 76,92 pesos a partir del 1 de enero, pero demoras en la actualización de las máquinas ubicadas en los colectivos y en la base de datos de la SUBE , hicieron que finalmente ese precio del boleto comenzase a regir desde este lunes, conjuntamente con el nuevo precio de los boletos de tren, cuyo aumento estaba previsto para ese día. A cuánto se van los boletos de trenes y colectivos en el AMBA conjuntamente con el nuevo precio de los boletos de tren, cuyo aumento estaba previsto para ese día. Las nuevas tarifas para el colectivo contemplan un boleto mínimo, para recorrido de entre 0 y 3 kilómetros, de $76,92; para el tramo de 3 a 6 km, $85,69; para el de 6 a 12 km, $92,28; para los viajes de 12 a 27 km, $98,89, y para los de más de 27 km, $105,45. Los trenes del área metropolitana, por su parte, cobrarán una tarifa mínima de 37,38 pesos desde el primer minuto del lunes 15 de enero en las líneas Roca, Belgrano Sur y Belgrano Norte; y de 43,38 pesos en las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín y Urquiza. En lo que respecta a los trenes, la tarifa para la sección 1 será de 37,38 pesos en las líneas Roca, Belgrano Sur y Belgrano Norte, y de 43,38 pesos en las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín y Urquiza. En el caso de la segunda sección pasará a ser de 48,38 pesos en las líneas Roca, Belgrano Sur y Belgrano Norte y de 61,57 pesos en las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín y Urquiza. Para la sección 3, en las líneas Roca, Belgrano Sur y Belgrano Norte el boleto costará 59,37 pesos; y en las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín y Urquiza, 76,96 pesos. Fuerte diferencia de precios en trenes si se paga con SUBE o efectivo Los montos informados corresponden a viajes abonados con la tarjeta SUBE, ya que, si se paga en efectivo el valor del boleto para las líneas Roca, Belgrano Sur y Belgrano Norte será de 115 pesos, y de 150 pesos para las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín y Urquiza. Cuánto cuesta viajar en subte en la Ciudad de Buenos Aires En tanto, la tarifa del subte porteño se incrementó desde el 5 de enero un 37,5%, pasando de $80 a $110, como parte de un aumento de dos tramos autorizado por el Gobierno de la Ciudad, que se completará en febrero cuando pasará a costar $125.

Both comments and pings are currently closed.