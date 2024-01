Defensa Civil y Bomberos rescataron a una abuela de 90 años que cayó a un pozo ciego de su casa

El Municipio de Almirante Brown destacó que gracias al trabajo del personal de Defensa Civil, del sistema de emergencias 107 AB y de los Bomberos Voluntarios de Almirante Brown, se logró rescatar a una mujer de 90 años y su mascota, quienes accidentalmente cayeron a un pozo ciego en el patio de su casa, en la localidad de Rafael Calzada. Todo ocurrió cuando Sara de 90 años caminaba por el patio de su casa, ubicada en la calle Illia y 20 de Septiembre, y por accidente cayó junto a su perra Jazmín en un pozo ciego socavado de 2,5 metros de profundidad. Fue en ese momento que una vecina escuchó el pedido de auxilio de la mujer y llamó al sistema de emergencias del Centro de Operaciones Municipal (COM) de Burzaco, donde remitieron la alerta a Defensa Civil. En este sentido, el personal se trasladó rápidamente al lugar y logró rescatarlas y ponerlas a resguardo. Participó también personal del 107 AB, Bomberos Voluntarios, Policía y la Delegación de Rafael Calzada. Finalmente, desde el Municipio browniano destacaron que Sara fue asistida con lesiones leves y ya se encuentra en su casa en buen estado de salud, junto a su perrita Jazmín. “Le enviamos un afectuoso saludo a Sara y a su perrita Jazmín y nos alegramos enormemente de que se encuentren bien. Quiero aprovechar, además, para felicitar a todo el equipo del Sistema de Emergencias de Almirante Brown por el excelente trabajo realizado cuidando a nuestros vecinos”, remarcó el intendente Mariano Cascallares.

