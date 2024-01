El subte D cierra hasta mediados de marzo: cuáles son las alternativas de transporte

Luego de que trascendiera la novedad de que a partir de este 8 de enero la línea D de subte permanecerá cerrada hasta el 17 de marzo, los más de 120.000 usuarios que se verán afectados por esta interrupción del servicio debieron comenzar a buscar otras maneras para trasladarse, especialmente cuando se trata de viajar hacia sus trabajos. colapso en los medios de transporte alternativos, siendas estos las diferentes líneas de colectivo que hacen un recorrido similar al del subte que conecta la estación de Congreso de Tucumán con la estación Catedral. Por supuesto, este cierre temporal por obras de infraestructura trae aparejado el, siendas estos las diferentes líneas de colectivo que hacen un recorrido similar al del subte que conecta la estación de Congreso de Tucumán con la estación Catedral. Cabe destacar que el subte D es una de las líneas más utilizadas por los porteños, dado que en sus paradas conecta con el Ferrocarril Urquiza y San Martín, junto a las otras las líneas H, C , B y A, lo cual permite transportar aproximadamente a más de 120.000 pasajeros al año. Una de las principales alternativas ante el cierre, es utilizar el Metrobús Norte en Cabildo por donde circulan las líneas de colectivos 19, 21, 59, 60, 71, 130, 133, 152, 161, 168, 184, 203, 314, 365, 41, 29, 57, 68 151 y 194 en su totalidad. También otra alternativa es utilizar el subte B, que realiza un recorrido similar pero sobre la mayor parte de Avenida Triunvirato y Corrientes.

