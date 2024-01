Julián Álvarez participó del centenario de la Iglesia Nuestra Señora de los Remedios

El intendente de Lanús Julián Álvarez participó junto con su familia del centenario de la iglesia Nuestra Señora de los Remedios, ubicada en la localidad de Remedios de Escalada. “Saludamos muy afectuosamente a todas las personas que formaron parte de este espacio esencial para las y los vecinos de Lanús”, expresó Álvarez. La Santa Misa Solemne fue presidida por el Nuncio Apostólico, y representante del Papa Francisco, Monseñor Miroslaw Adamczyk; y culminó con un brindis comunitario.

