La CGT marcha a Tribunales contra el DNU de Milei: presentará varios amparos

La CGT, las dos CTA, la Unidad Piquetera y partidos de izquierda se congregarán este miércoles, junto a otras organizaciones sociales y gremiales, en una manifestación que se movilizará hacia Tribunales en rechazo al decreto de necesidad y urgencia (DNU) presidencial que implica una profunda desregulación de la economía y deroga múltiples leyes, algunas de ellas laborales, ante la cual el Gobierno advirtió que utilizará “todas las medidas de disuasión” a su alcance, entre ellas el protocolo de orden público. La concentración fue convocada por la CGT a las 11 frente al Palacio de Justicia, en las calles Lavalle y Talcahuano, en el centro porteño, con el objetivo de acompañar la presentación de una serie de medidas cautelares que frenen los alcances del DNU firmado por el presidente Javier Milei y presentado el miércoles pasado en un mensaje difundido por cadena nacional. Foto: Archivo. La CGT expresó en los últimos días su rechazo al decreto y para enfrentar esa decisión convocó a los trabajadores a marchar hacia Tribunales. Además, anunció que este jueves reunirá al Comité Central Confederal para definir un plan de lucha que podría incluir una huelga nacional de 24 horas de duración. Junto a la CGT también se movilizarán la Central de Trabajadores de Argentina (CTA-T), la Autónoma (CTA-A) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que al reclamo de inconstitucionalidad del DNU firmado por Milei le sumó el repudio a la disposición oficial de despedir a 7.000 trabajadores de la Administración Pública Nacional, oficializada por medio de otro decreto publicado en el Boletín Oficial. GREMIOS Y DIRIGENTES SIGUEN PRONUNCIÁNDOSE CONTRA EL DNU Y MARCHARÁN A TRIBUNALES Organizaciones sindicales confederadas en la CGT ratificaron su adhesión a la marcha de este miércoles hacia el Palacio de Justicia en rechazo del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del Gobierno, ocasión en la que presentarán amparos para que la Corte Suprema de la Nación declare la nulidad de la medida. La Asociación Bancaria (AB) que lidera Sergio Palazzo sostuvo en un documento que “a pedido de la central obrera y para la organización y seguridad de los manifestantes, el sindicato y el Frente Sindical se concentrarán en Libertad y Lavalle” desde las 10.30. El titular del Sindicato de Personal de Dragado y Balizamiento (Dragybal), Juan Carlos Schmid, sostuvo que “el DNU secundado por el Gabinete nacional decidió subvertir el orden constitucional”. El también secretario general de la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval (Fempinra) y adjunto de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) señaló en un comunicado que “Milei y su Gabinete decidieron subvertir el orden constitucional al pretender legislar arrogándose la suma del poder público”. Sergio Sasia, titular nacional de la Unión Ferroviaria (UF) y de la CATT, convocó en un documento a “la sensatez” para que el Gobierno revea la norma y recurra al Congreso para realizar las modificaciones legislativas que pudiese necesitar el país, pero “sin atropellar derechos laborales y sociales o quebrantar el aparato productivo”. Graciela Aleñá, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (Stvyara) y de Igualdad de Oportunidades de la CGT, aseguró que marchará hacia Tribunales porque el DNU “es violatorio de la Constitución y del Estado de derecho indivicual, además de atentar contra todos los derechos adquiridos de los trabajadores”. El jefe de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) y secretario de Prensa de la CATT, Juan Pablo Brey, aseguró que el DNU “arrasa con más de un siglo de conquistas y derechos de los trabajadores y los deja librados a su suerte ante el mercado”. Mariano Moreno, secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y Cabotaje Marítimo, enfatizó que “es imposible para el sindicalismo permitir que se pierdan todos esos derechos conquistados por generaciones y generaciones”, en tanto el Sindicato Conductores Navales (Siconara) explicó que el DNU “avasalla los derechos y arriesga la continuidad del funcionamiento de la obra social” de la actividad. Alberto Fantini, conductor de la Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus Derivados, puntualizó que el sindicato se movilizará “en defensa de los derechos laborales, previsionales y sociales y por una Patria justa, libre y soberana”, a la vez que el jefe de la Federación Nacional de Peones de Taxis (Fepetax), Jorge García, denunció que “se pretende arrasar con los derechos de los ciudadanos y enajenar de forma total la riqueza de la Nación de forma peor que lo hizo la dictadura”. José Pasotti, secretario general del Sindicato Obrero del Caucho y Afines (Socaya), destacó que “el gremio no permitirá el avasallamiento de derechos laborales y conquistas”, y Mario Romero, quien encabeza la Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Apinta), expresó su “profunda preocupación” por “el avasallamiento del Estado de derecho y sus bienes naturales”, a la vez que denunció que el DNU “se opone a la vida democrática y a los derechos adquiridos en años de lucha”. “Que nadie espere que aceptemos ni un solo despido”, señaló el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar. Este martes, el dirigente gremial confirmó en un mensaje publicado en X (ex Twitter) la presentación de una denuncia penal contra Javier Milei por el DNU emitido la semana pasada, al considerar que se trata de una medida que incurrió, entre otros delitos, en el de abuso de la autoridad. En tanto, también anunciaron que macharán a Tribunales la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, el Frente de Organizaciones en Lucha, el Polo Obrero y la Unidad Piquetera. El Polo Obrero y la Unidad Piquetera marcharán a Tribunales y exigen un paro nacional VER VIDEO El Gobierno dijo que usará “todas las medidas de disuasión” Entre las “medidas de disuasión” que el Gobierno dispondría ante la protesta sindical, el portavoz presidencial Manuel Adorni le recordó a la ciudadanía que continúa abierta la línea telefónica 134 para que se comuniquen allí quienes “se sientan extorsionados para ir a movilizarse”, mientras que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hizo un llamado “a la reflexión a quienes tienen planes sociales”, al afirmar que “el que corta una calle, no cobra”. Tanto Adorni como Bullrich, ambos en sendas ruedas de prensa, dijeron que se encuentra vigente el protocolo de orden público que el Gobierno que puso en marcha el miércoles pasado, cuando la agrupación Unidad Piquetera marchó a la Plaza de Mayo para expresar distintos reclamos a Milei y recordar a las más de 30 personas muertas en las manifestaciones del 19 y 20 de diciembre de 2001. Bullrich reiteró que quitarán planes sociales a quienes corten calles VER VIDEO El protocolo antipiquetes prevé, entre otros puntos, la actuación de las fuerzas de seguridad sin que necesariamente medie una orden judicial cuando una protesta impida el tránsito de personas o vehículos con cortes de calles, avenidas y rutas. “En este camino de los argentinos que quieren un país distinto, hay otros que no quieren cambiar, que anuncian marchas y protestas”, dijo Adorni con relación a la medida de protesta convocada para mañana frente a los Tribunales porteños. Al respecto, Bullrich destacó que “hace 16 días que asumió este Gobierno” y la de mañana será “la tercera manifestación” en su contra. “En vez de oponerse, ayuden a que el país salga adelante”, agregó. Foto archivo: Alejandro Santa Cruz. D’Elía: “El DNU consagra para todos los tiempos el modelo neoliberal conservador” Por su parte, un grupo de organizaciones sociales confirmó la realización una protesta este jueves en el partido bonaerense de La Matanza en rechazo del DNU de desregulación de la economía. La protesta se llevará a cabo entre las 10 y las 14, en la ruta 3, entre las vías del ferrocarril y la calle Germán Abdala, a la altura de la localidad de Isidro Casanova. De la convocatoria participarán la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat (FTV), encabezada por Luis D’Elía; la Corriente Clasista y Combativa (CCC); el Movimiento Barrios de Pie; el Frente Barrial de la CTA; el Sindicato de los Canillitas; y agrupaciones de jubilados y pensionados de la Matanza, entre otros. “El próximo jueves vamos a cortar la ruta 3 en La Matanza, que es un lugar histórico de los piquetes en el país, porque estamos frontalmente en contra del decreto ómnibus de (el presidente Javier) Milei que consagra para todos los tiempos el modelo neoliberal conservador en la Argentina”, confirmó a Télam D’ Elía. CON UN PARO DE 24 HORAS, LOS JUDICIALES SE SUMAN A LA CGT La Unión de Empleados Judiciales de la Nación (Uejn), que lidera Julio Piumato, anunció para este miércoles un “paro nacional por 24 horas acompañado de un acto en reclamo de la inmediata recomposición salarial correspondiente al mes de diciembre”, en coincidencia con la marcha de la CGT contra el DNU del Gobierno. Piumato indicó a Télam que a partir de las 9 “haremos un paro en todo el país sumado a un acto en Plaza Lavalle por el reclamo salarial, pues no tenemos cerrada todavía la recomposición de diciembre y estamos reclamando porque la inflación se comió buena parte del salario”. “Esta medida de fuerza la resolvimos antes de la convocatoria que realizó la CGT para presentar la demanda (contra el DNU), por eso hacemos el acto aquí en Plaza Lavalle, sobre la calle Tucumán. Lo vamos a hacer a partir de las 9 y en todas las delegaciones de la UEJN del país”, explicó. No obstante, resaltó que el gremio “acompañará la presentación del amparo de la CGT parta anular el DNU”. “Hacemos el acto a las 9 y nos sumamos a la concentración para plantear la inconstitucionalidad absoluta del DNU”, amplió.

