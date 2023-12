Katopodis y Cascallares recorrieron las obras en la calle Avila, que conecta la nueva estación con el centro de Longchamps

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, recorrió junto al intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, la obra de pavimentación de la calle Ávila Gregoria, que conecta la nueva Estación de Trenes de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNAB) con el centro comercial de la localidad de Longchamps. La visita se llevó adelante en el cruce de las calles Ávila y Berlín, donde Cascallares y Katopodis recorrieron la nueva pavimentación y dialogaron con los vecinos y vecinas que hace años esperaban este avance tan importante. Se trata de ocho cuadras que generan un nuevo acceso detrás del predio de la UNAB y frente a las vías de la nueva estación hacia la zona céntrica de Longchamps, potenciando también al barrio Viplastic, gracias al trabajo articulado entre el Municipio de Almirante Brown y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. “Estamos recorriendo junto a Gabriel (Katopodis) esta importante obra de pavimentación frente a las vías del ferrocarril se suma a las que realizamos en otras arterias paralelas, como por ejemplo las calles Aviación (Longchamps), Japón (Burzaco) y Güemes (Claypole), todo con la impronta de seguir mejorando los accesos y la transitabilidad”, explicó Cascallares. Cabe destacar que este avance es posible gracias a la concreción de la obra hidráulica “Desagües Pluviales Burzaco Sur”, que se materializó a través del saneamiento de 230 hectáreas tanto de Burzaco como de Longchamps, beneficiando a más de 100 mil vecinas y vecinos de ambas localidades. La mejora potencia, también, la transitabilidad para la comunidad educativa de la Escuela Primaria N°77 y el Jardín de Infantes N°924. De la recorrida participaron además el secretario de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos de Almirante Brown, Fernando Lorenzo, y la subsecretaria de Infraestructura, Gabriela Fernández.

Both comments and pings are currently closed.