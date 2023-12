Cascallares entregó certificados a vecinos que completaron los cursos de formación laboral

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, encabezó el acto de entrega de certificados junto a un centenar de vecinos y vecinas que participaron de los distintos cursos del Centro de Formación para el Trabajo de la localidad de Rafael Calzada. Esta importante actividad se llevó adelante en el mencionado establecimiento ubicado en la avenida San Martín N° 3752 e incluyó una exhibición de lo realizado durante los distintos cursos y stands de la feria de emprendedores. En este sentido, más de cien vecinos y vecinas recibieron su certificado por haber concluido los cursos y talleres de orientación laboral y autonomía económica, entre los que se destacan Herrería, Carpintería, Electricidad Domiciliaria, Electricidad Industrial y Serigrafía. También de Huerta Urbana, Compost y Humus de Lombriz, Confección Textil y un taller de Orientación Laboral para potenciar los emprendimientos independientes. “El trabajo es el principal motor de la economía y por eso nos llena de orgullo seguir llevando adelante estos cursos gratuitos de formación en distintas áreas para que los vecinos puedan mejorar en sus emprendimientos y también potenciar sus condiciones de empleabilidad”, subrayó Mariano Cascallares. La jornada contó con la presencia del secretario de Producción y Formación Profesional, Federico Sassone; el subsecretario de Agencia de Empleo y Formación Profesional, Lic. Santiago Paolinelli, y la coordinadora General de Formación Profesional, Edurne Ordoqui Lentini, entre otras autoridades.

