La CGT anunció que se movilizará el próximo miércoles a Tribunales contra el DNU de Javier Milei

La CGT anunció este jueves que se movilizará el próximo miércoles a Tribunales contra el DNU de Javier Milei y convocó para el jueves al Comité Central Confederal para evaluar el llamado a un paro general. “Por ahora no está previsto un paro, pero el Confederal analizará de forma acabada el inicio de un plan de lucha” nacional ante los anuncios económicos del Gobierno , dijeron los dirigentes. , dijeron los dirigentes. La central obrera deliberó este jueves durante varias horas para analizar los alcances del DNU anunciado por Milei y decidir posibles medidas de fuerza, pero finalmente anunció una marcha hacia Tribunales y que realizará presentaciones judiciales y recursos de amparo. Esa movilización se realizará desde las 12 hacia la Plaza Lavalle a fin de presentar ante la Justicia “el pedido de inconstitucionalidad del DNU” y, al día siguiente, el Confederal sesionará para tratar “la continuidad del plan de lucha nacional” en rechazo de la medida. Además, el consejo directivo de la central obrera decidió convocar al plenario de regionales en fecha a determinar a fin de defender “los derechos y no dar ni un paso atrás, porque el ajuste deben pagarlo los poderosos y no los trabajadores”, señalaron. La reunión de varias horas de este jueves de la CGT se realizó en la sede nacional de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra), en la Avenida Belgrano al 1800 de esta capital, y asistieron el anfitrión, Gerardo Martínez; Daer, Moyano, Acuña, Andrés Rodríguez, Julio Piumato, Armando Cavalieri, Sergio Sasia, Guillermo Moser y Sergio Palazzo. También participaron Jorge Sola, Alejandro Amor, Amadeo Genta, Hugo Benítez, Luis Leibowikcz, Cristian Jerónimo, Mario Calegari, Sebastián Maturano, Juan Carlos Schmid, Oscar Mangone, Juan Pablo Brey, Mario Manrique, Noé Ruiz, Omar Plaini y Abel Furlán, lo que totalizó una representación de referentes de 51 organizaciones sindicales. Daer, cotitular de la CGT, había señalado que la central obrera analizaría los alcances de ese DNU y posibles acciones gremiales junto con otros sectores y actores de la vida nacional. La CGT y las CTA también se reunieron hoy con diputados y senadores de Unión por la Patria (UXP) en el Congreso y les reclamaron que frenen el DNU del Gobierno. El dirigente del gremio de Sanidad había adelantado la posibilidad de decidir medidas de fuerza, como un paro y movilización, y precisó que se iniciarán acciones judiciales. Varios sindicatos como taxistas, curtidores, docentes privados y aeronavegantes declararon hoy el estado de “alerta y movilización” en rechazo del DNU presidencial. Daer había considerado que esa norma “es ilegal, anticonstitucional, autoritaria, antirrepublicana y antidemocrática” e implica “el ajuste más feroz de la historia”. Luego del encuentro en la Uocra, Daer y Pablo Moyano, también cotitular de la CGT, ofrecieron una improvisada conferencia de prensa, en la que detallaron el inicio de un plan de acción que comenzará el miércoles y que el Confederal redondeará al día siguiente. Daer adelantó que la central obrera iniciará conversaciones con la totalidad de los bloques de ambas cámaras legislativas, y garantizó que “el DNU será volteado”. “El miércoles se entregará un amparo y un pedido de declaración de inconstitucionalidad para que se suspenden todos los efectos del DNU, y no solo a nivel laboral sino respecto de todas las medidas anunciadas por el Gobierno”, dijo Daer. El dirigente sindical se refirió por ejemplo a los anuncios de Milei de derogación del Código Aduanero y del Estatuto de los Viajantes, y sostuvo que el objetivo del Confederal del jueves será declarar un plan de acción sindical para que “lo antes posible quede totalmente sin efecto el DNU a través de lo político, judicial y gremial”. Moyano sostuvo que luego del Confederal el consejo directivo cegetista determinará las fechas de un plan de lucha; acusó a la ministra de Seguridad de “querer hacerse la guapa” y de añorar “las épocas de la dictadura” y dijo que ya “no asusta a nadie”. El dirigente caminero negó que haya habido una reunión con funcionarios del Gobierno, y señaló que “nada hay que hablar con estos tipos porque desprecian a los trabajadores”, a la vez que reivindicó los cacerolazos espontáneos de anoche. “Estamos gratamente sorprendidos. La gente salió a la calle de forma espontánea porque rechaza el DNU. Ayer no hubo piquetes. La demostración de fuerza del Gobierno fue innecesaria, pero el movimiento obrero no caerá en provocaciones absurdas”, coincidieron en expresar ante la prensa tanto Daer como Moyano. El sindicalista camionero sostuvo que la CGT también denunciará el miércoles a “los parapoliciales que ayer subieron a los colectivos a filmar a los trabajadores”, en tanto Daer aseguró que “está en juego la República y las normas constitucionales”. “Está en juego una forma de pretender gobernar, no acorde con la Constitución, que la CGT defiende. La central obrera irá a fondo y el DNU será volteado”, afirmó Daer. También puntualizó que en pocos días el Gobierno destruyó el Instituto de Vitivinicultura, por lo que ahora “quiero ver qué dirá el Poder Ejecutivo de Mendoza, cuyo mandatario es radical”, a la vez que aseveró que “el 90% de la Argentina está siendo perjudicada por estas medidas económicas, que son una total locura”. “Además, pretender privatizar con un DNU es una locura, como comprar una casa con la fotocopia de una escritura o regalar Aerolíneas Argentinas. La derogación de la Ley de Alquileres también es muy grave, como cambiar el Código Civil”, concluyó Daer.

