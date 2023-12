A partir de una denuncia del municipio, un detenido por vender productos destinados a la ayuda social

El Municipio de Almirante Brown informó que a partir de la información aportada por un vecino a través de las redes sociales, se detectó que se estaban comercializando ilegalmente productos navideños correspondientes a la ayuda social que se entrega a instituciones sociales. Por ello se realizó la correspondiente denuncia en la Justicia. Ello posibilitó que, luego de un procedimiento policial concretado este miércoles, se produzca la detención de una persona mayor de edad iniciándose una investigación para determinar cómo se produjo el ilícito y si el aprehendido tenía cómplices. La detención tuvo lugar en un espacio público del Barrio Rayo de Sol de Longchamps, y la persona fue trasladada a la Comisaría de la mencionada localidad browniana estando actualmente a disposición de la Justicia. Todo comenzó cuando el Municipio descubrió que a través un dato aportado por un vecino que se estaba convocando a través de Facebook a comprar en una plaza mercadería comestible navideña en oferta, y que la marca de dichos productos coincidía con los que entrega Desarrollo Social a instituciones como comedores. Luego se verificó que los lotes, las partidas y las fechas de vencimiento de la mercadería (pan dulce, budines, garrapiñadas y turrones) que se ofrecía también coincidía con la que se entrega desde la Comuna, por lo que se radicó la denuncia en el Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Trascendió que la persona detenida tendría un familiar que trabaja en un Comedor Comunitario, y de allí habría extraído la mercadería que posteriormente intentó comercializar de modo delibery en Longchamps.

