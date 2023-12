En el aniversario de la policia bonaerense, Cascallares entregó distinciones a efectivos destacados

Durante un emotivo acto realizado en el Polideportivo de Ministro Rivadavia en el marco del 202° aniversario de la creación de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, el intendente de Almirante Brown Mariano Cascallares participó de la entrega de reconocimientos y condecoraciones a efectivos brownianos por su destacada labor al servicio de los vecinos La actividad se llevó adelante en el establecimiento ubicado en 25 de Mayo y Quiroga, y contó también con la participación de la secretaria de Prevención y Seguridad Ciudadana, Paula Eichel, del secretario de Gobierno local, Juan Fabiani, y de autoridades policiales de la Provincia de Buenos Aires. Durante la jornada se entregaron distintos reconocimientos al personal policial, entre ellos al “Estímulo”, vinculado a agentes que demostraron un notorio desempeño en sus funciones, y también al “Mérito”, por actuaciones destacadas, como por ejemplo a un grupo de efectivos que asistieron a una mujer que estaba dando a luz, además de condecoraciones al esfuerzo y la trayectoria. La ceremonia, que se enmarcó en un nuevo aniversario de la creación de la Policía Bonaerense, comenzó con la entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino y continuó con un tiempo de palabras por parte del capellán presbítero de la Superintendencia de Seguridad AMBA Sur II, el subcomisario Gabriel Darío Coon. Posteriormente, Cascallares entregó una distinción al superintendente de Región AMBA Sur II, el comisario mayor Martín Ezequiel Mira; y también a titulares de comisarías y destacamentos, autoridades provinciales y municipales y de dependencias descentralizadas del distrito. “Mantuvimos una reunión con autoridades y efectivos de la Policía Bonaerense, en la que destacamos el enorme trabajo articulado para potenciar la seguridad en Almirante Brown. Además, se entregaron importantes reconocimientos a distintos agentes por su destacada labor por la comunidad”, remarcó Mariano Cascallares. De la actividad, participaron también el presidente de la Comisión de Seguridad, Tránsito y Transporte del Concejo Deliberante, Martín Borsetti; y el director General de Prevención Ciudadana, Nicolás Ordas, junto con representantes del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires; jefes de las Distintas Fuerzas Policiales de Alte. Brown, y titulares de las Distintas Dependencias Policiales de Alte. Brown.

