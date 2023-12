Una multitud participó en Brown del festival por el “Día de la Discapacidad”

Una multitud de vecinos y vecinas se acercaron a la Plaza Brown durante el fin de semana para disfrutar del VIII Festival por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una importante iniciativa interdisciplinaria que este año incluyó la tradicional “Carrera por Todos”, muestras y un show de lujo a cargo de Dancing Mood. “Es una enorme alegría ver la masiva participación de una enorme cantidad de vecinos en esta fiesta de inclusión y solidaridad que hacemos cada año, destacó el intendente electo Mariano Cascallares. al tiempo que Juan Fabiani participó de la Carrera por Todos y encabezó la entrega de los premios. Las actividades comenzaron el sábado con la exposición de escuelas, asociaciones, centros de día y centros educativos terapéuticos, quienes llenaron de color la Plaza Brown, además de una entrega de reconocimientos a los logros de los niños y niñas de las diferentes instituciones. Continuó esa misma jornada con un Encuentro Cultural y Deportivo Provincial de la Inclusión y la Convivencia con los shows de Reciclados, la Orquesta de Almirante Brown, y los grupos Revueltos, Verte Volar, Tanguera Única, y Ensamble Sur, además de los espectáculos musicales de Manos Vacías, Controversia Rock y de Yulie Ruth & las Ruedas del Sur. También se realizó la tradicional Marcha por los Derechos de las Personas con Discapacidad desde el Concejo Deliberante hasta la céntrica Plaza Brown. El último día, en tanto, las actividades comenzaron desde las 8 de la mañana con una nueva edición de la “Carrera por Todos”, que este año contó con dos alternativas: una correcaminata de 2 kilómetros y una más exigente de 7 kilómetros. “Como cada año, chicos, abuelos, grupos de amigos y familias enteras participaron de esta hermosa carrera dándonos una lección de vida”, subrayó Mariano Cascallares, quien remarcó que este festival “tiene como principal objetivo visibilizar y promover los derechos de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la comunidad y su desarrollo”. Las propuestas durante el domingo siguieron con espectáculos culturales de danzas urbanas y folklóricas, la presencia del coro Verte volar, el Cottolengo de Don Orione, la Casa del Niño de San José y los espacios “Sueños” y “Energía Saturada”; y continuó con una muestra fotográfica en el Concejo Deliberante Browniano bautizada como “Me gusta Diverso”. Posteriormente se llevó adelante la Marcha por los Derechos de las Personas con Discapacidad y el broche de oro estuvo a cargo de la banda Dancing Mood, quienes llenaron de color y música el escenario de la Plaza Brown, que previamente contó también con la presencia de los grupos Pherezosos y Sólida Frecuencia. Cabe recordar que durante toda la jornada hubo además stands y ferias de productores con discapacidad, talleres musicales, actividades de muralismo, danzas y propuestas deportivas.

