El Concejo Deliberante aprobó por amplia mayoría el presupuesto 2024 de Almirante Brown

El Deliberativo de Almirante Brown aprobó por una amplia mayoría el Presupuesto 2024 presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal, el cual asciende a $62.800 millones. Se trata de un Presupuesto que cuida el gasto y que no es expansivo . En la misma sesión llevada a cabo anoche también fueron aprobadas la Ordenanzas Fiscal y la Tarifaria. Como viene ocurriendo en los últimos años, OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO SOCIAL y SALUD son las áreas con mayor incidencia en el Presupuesto Municipal 2024. En materia de SEGURIDAD y prevención también se mejora en la inversión municipal. El dato político destacado es que el Presupuesto Municipal para el año entrante fue aprobado por veinte votos a favor y cuatro en contra. Y fue acompañado en general por el bloque de Unión por la Patria (UP), la UCR, el bloque Hacemos, Brown Sin Grieta y el bloque Unidad Peronista. El presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko, indicó que “se aprobaron las Ordenanzas Fiscal y Tarifaria en una Asamblea en la cual participaron Mayores Contribuyentes y concejales. Luego se llevó adelante la Sesión Ordinaria en la que se aprobó por amplia mayoría el Presupuesto 2024”, completó. Señaló que tanto la Fiscal y Tarifaria como el Presupuesto se trabajaron en Comisión, que fueron debatidos y discutidos lográndose importantes consensos y despachos favorables de las reuniones de comisiones, de Hacienda y Asuntos Legales. Por su parte, la titular del Bloque UP en el Deliberativo browniano, Cecilia Cecchini, y la presidenta de la Comisión de Hacienda, Antonela Napoli, destacaron las fortalezas del Presupuesto “y que no es expansivo y cuida el gasto en general”. Fuentes oficiales resaltaron el hecho de que el Presupuesto Municipal 2024 y los proyectos de Ordenanzas Fiscal y la Tarifaria ingresaron al Concejo Deliberante respetando los plazos y las formas que establecidos por ley. Vale consignar que estas iniciativas concuerdan con la evolución de los recursos percibidos y la proyección de la gestión manteniendo siempre el equilibrio en las cuentas municipales. Finalmente se indicó que en Almirante Brown se proyecta una actualización de las Tasas del 50 por ciento dependiendo de la zona y localidad.

