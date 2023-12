Cascallares y Fabiani entregaron certificados a docentes brownianos

El intendente electo Mariano Cascallares participó junto a Juan Fabiani de la entrega de certificados a docentes que participaron del curso “La Radio en la Escuela”, realizado en articulación con la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ). La actividad se llevó adelante en la Casa de la Cultura, en el marco de este importante programa que busca acercar la radio a distintos sectores de la comunidad, especialmente desde el ámbito educativo. De la jornada participaron maestras y docentes de más de 60 Jardines de Infantes, Escuelas Primarias y Escuelas Secundarias de Almirante Brown, tanto de gestión estatal como privada, quienes recibieron el certificado por parte de las autoridades. “Es una gran alegría compartir esta iniciativa junto a docentes de todo el distrito que participaron de este curso de radio, en el que se resalta la importancia de la palabra y la comunicación como herramientas fundamentales para el desarrollo y fortalecimiento de la democracia”, sostuvo Mariano Cascallares. Se trata de un programa que ya tiene 5 años de vigencia en el distrito, gracias al trabajo mancomunado con la Cátedra de Radio de la carrera de Licenciatura en Periodismo de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNLZ. Dijeron presente en la actividad el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola; la subsecretaria de Educación, Paula Falcón; y la inspectora jefa de Educación Distrital, María Inés Centurión, además de autoridades y docentes de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y docentes de las escuelas del distrito.

